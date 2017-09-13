Татуировки могут стать причиной рака?

Даже при соблюдении всех правил гигиены нанесение татуировок не так безопасно, как многим бы того хотелось: татуировки могут привести к развитию рака. Об этом сообщают ученые из European Synchrotron Radiation Facility (Франция).Они выяснили, что в чернилах для татуировок содержатся токсины, которые попадают в кровоток, затем в лимфатические узлы, и сохраняются там на всю оставшуюся жизнь. Узлы из-за токсинов начинают отекать и увеличиваться в размерах, теряя способность бороться с инфекциями.Речь идет о диоксиде титана, который добавляется в чернила для татуировок в целях придания им определенных цветов. Ранее его уже связывали с риском появления рака, зуда и замедления процессов заживления.Ученые подчеркивают, что если человек собирается сделать себе татуировку, он часто с большой осторожностью выбирает салон и стремится убедиться в стерильности инструментов. Но никому не приходит в голову проверить, какие химические компоненты используются в чернилах для нанесения татуировок.Ученые использовали мощные рентгеновские лучи для определения диоксида титана и тяжелых металлов в коже, подвергшейся татуировкам, а также в образцах лимфатических узлов. Это частицы разного размера были обнаружены в коже, и только микроскопические фрагменты диоксида титана присутствовали в лимфатических узлах, из-за чего они в некоторых случаях отекали. Исследователи полагают, что частицы могут попадать в кровоток или в иммунные клетки, вызывая характерные отложения.