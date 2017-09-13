Почему женщины в Африке реже сталкиваются с раком груди?

В прошлом многие ученые считали, что жительницы африканских стран реже сталкиваются с раком груди, так как многие из них не носят бюстгальтеров. Позже связь между бюстгальтерами и раком опровергли, но вопрос о том, почему же у женщин в Африке рак груди встречается реже, остался открытым.Одной из причин может быть количество менструаций, которые бывают у женщин в течение всего репродуктивного периода: у женщин из Европы и Америки бывает в среднем около 400 менструальных циклов, а у женщин из Африки – всего 110 (так как они рожают больше детей, а во время беременности и кормления грудью гормональный фон у женщины меняется, и менструаций не бывает).Кроме того, считается, что из-за меньшего количества беременностей и из-за образа жизни в организме женщин из Европы и Америки вырабатывается больше эстрогенов. Это женские половые гормоны, которые, с одной стороны, защищают женщин от сердечно-сосудистых заболеваний, но, с другой стороны, могут участвовать в процессах злокачественных изменений в тканях груди. Есть мнение, что повышенный уровень эстрогенов может повышать риск развития рака груди.По мнению некоторых ученых, на риск развития рака груди может влиять и рацион женщины. Питание с упором на растительную пищу и употребление натуральных продуктов обеспечивает африканкам низкие показатели рака груди. В питании европеек и американок слишком много еды промышленного производства с высоким уровнем вредных жиров, сахара и калорий, и такое питание повышает риск развития рака – причем не только рака груди.Для профилактики рака груди многие ученые рекомендуют женщинам не откладывать беременность, а после рождения ребенка обязательно кормить его грудью. Кроме того, рекомендуется следить за своим рационом и есть как можно меньше переработанных продуктов и как можно больше натуральных.