Имплантировать зубы или протезировать? Что лучше?

В том случае, если потерян один зуб или несколько, человек спрашивает - чем лучше воспользоваться традиционной процедурой протезирования или всё же выбрать имплантацию?Нужно помнить, что имплантация возможна только тогда, если зуб потерян полностью, а именно коронка с корнем. Если на месте остается часть или целый корень, стоматолог установит искусственную коронку традиционным способом.Тянуть с проблемой не стоит, так как вовремя не поправленный дефект в ряде (зубном) может вызвать другие более серьезные заболевания. Ведь идет усиленная нагрузка на пародонт с присутствующим дефектом, увеличивается износ в процессе стирания и меняется нормальная работа зубов в целом. И следовательно следует подобрать клинику занимающуюся установкой имплантатов.В наше время стоматология способна исправить один и тот же поврежденный зуб разными способами. В настоящее время у стоматолога есть целый арсенал разных видов протезов, они могут быть как несъемные, так и съемные, называемые мостовидными, микро протезированием, устанавливаемыми коронками и т.п. С эстетической точки зрения и исправления нагрузки на челюсть на нормальную идеально подходит установка имплантата в ротовую полость. Однако прибегнуть к такому способу можно лишь тогда, когда имплантация имеет под собой показания, и отсутствуют всякого рода противопоказания, плюс, пациент желает использовать именно ее. Обычно врач-стоматолог склонен выбирать обычную действенную методику — это протезирование, но если противопоказаний нет, то человек может настоять на имплантации зубов под ключ.В существующем методе по протезированию зубов есть свои плюсы и ниже они будут описаны.Наиболее дешевый и простой способ заменить имплантацию протезированием это – съёмные зубные протезы. Такая технология менее агрессивная по отношению к восстановлению зубного аппарата и распределению нагрузки на последние. Чем меньше хирургического вмешательства в зубной аппарат, тем меньше возможных осложнений будет в дальнейшем. Это является одной из причин, по которой лицам, которые не очень тщательно следят за своими зубами, рекомендуют устанавливать именно продукты съемного протезирования. Так же альтернативой имплантации может стать установка несъёмного протеза в виде моста.Как стало понятно, альтернатив имплантации достаточно. Но все же существуют и показания, при которых имплантация зубных протезов просто незаменима, например: единично потерянные зубы, сильно заметные пространства в зубном ряде, потеря последних (крайних) зубов и если нет больше одного зуба.Из информации изложенной выше становится ясно, что не всегда нужна такая процедура как имплантация. Тщательно проконсультируйтесь у стоматолога, перед тем как прибегнуть к такому способу лечения.