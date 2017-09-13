Чтобы родить здорового ребенка, нужно правильно лежать в кровати

Последнее исследование ученых показало: беременные женщины, спящие на левом боку, могут снизить вероятность рождения мертвого плода на 50%. К таким выводам эксперты пришли после эксперимента.Они исследовали состояние здоровья 150 женщин в Новой Зеландии, рожавших мертвых детей, с состоянием 300 женщин, родивших нормального ребенка. Оказалось, частота рождения мертвых детей составляла 1,96 на 1000 рожденных для тех, кто спал на левом боку. А вот для будущих матерей, спящих на правом боку или спине, этот показатель ровнялся 3,93 на 1000 рожденных.Данные результаты были опубликованы в журнале British Medical Journal. Эксперты оговариваются: риск не столь велик и выводы пока предварительны. Кстати, ранее проводившиеся изыскания, выявили, что положение женщины на последних месяцах беременности (в процессе отдыха или самих родов) влияет на функциональное состояние сердца и то, как кислород доставляется в мозг плода. Судя по всему, матка оказывает большее давление на кровеносные сосуды, если женщина лежит на спине или на правом боку. Это затрудняет кровоток.