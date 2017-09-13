Ожирение оказалось заразным для человека

Ожирение, возможно, носит заразительный характер, предупреждают медики.

По мнению специалистов, лучшей профилактикой ожирения является мыло. Человеку следует как можно чаще мыть руки в особенности после людных мест, посещения транспорта и магазинов.

Суть в том, что аденовирус 37 вызывает ожирение (доказали эксперименты с курами). И это не единственный вирус, приводящий к ожирению.

Пока точных данных о влиянии вируса на ожирение человека нет. Несмотря на это, специалисты уверены: вирусы способны вызывать увеличение веса. Впрочем, негативное влияние неправильного питания и малоподвижного образа жизни никто не отрицает.

Отметим: известен 41 серотип аденовирусов человека. Аденовирусы часто вызывают инфекционные респираторные заболевания. Как правило, жертвой вирусов становятся дети школьного возраста. Инфекция передается воздушно-капельным путем или через загрязненные предметы.

На аденовирусы 1-39 серотипов приходятся 5-10% от общего числа респираторных заболеваний (насморк, конъюнктивит, отит, фарингит) и до 20% пневмоний у молодых пациентов. Также аденовирус 37 связывают с эпидемическим кератоконъюнктивитом.

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СМИ2
LentaInform
Gnezdo

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