О каких болезнях расскажет цвет мочи

Иногда по цвету мочи можно определить начинающиеся болезни.Специалисты утверждают, что цвету урины можно определить заболевания на начальной стадии. Этот признак может указать на сбои в одной из систем организма. Стоит разобраться, о чем конкретно говорит разный цвет мочи.Моча цвета пива (крепкого чая)Такой цвет может говорить о заболеваниях желчного пузыря или печени. А еще коричневатый цвет урины может указывать на желтуху.Красноватый оттенокЭтот цвет мочи может говорить о воспалении почек. Дело в том, что камни в почках повреждают мелкие сосуды и кровь попадает в мочу. Иногда такой оттенок появляется после приема некоторых лекарственных препаратов.БесцветнаяКогда моча становится бесцветной, это может быть признаком развития сахарного диабета. При этом у людей, которые страдают этим заболеванием, появляется чувство жажды, он много пьют и намного чаще посещают туалет.Насыщенный оранжевый и желтый цветОдним из объяснений оранжевого цвета мочи могут быть продукты, содержащие пищевые красители или большое количество витаминов В и С. В таком случае организм просто не успевает переваривать большие дозы этих витаминов и начинает выводить их излишек через урину.Другие причины окрашивания мочи:В розовый цвет окрасить мочу может свекла, а морковь дает насыщенно-желтый. Также некоторые медикаменты могут быть причиной окрашивания мочи от красного, сине-зеленого до розового цвета. Если вы пьете недостаточное количество воды, моча может становиться насыщенно желтой, а ее количество становится мизерным. А чрезмерное употребление воды делает мочу светлее.Важно знать, как правильно сдавать анализ мочи, чтобы он был предельно точным. Для этого емкость для анализов стоит ошпарить кипятком – так вы исключите наличие лишних микробов в анализе.Мочу следует собирать только утром. При этом 100-200 мл будет вполне достаточно. Если у женщин в этот момент есть месячные, мочу для анализа сдавать не стоит. Перед анализами не следует употреблять минеральные воды.