Электронные сигареты не так уж безопасны

Два новых исследования, представленных на международном конгрессе Европейского респираторного общества (European Respiratory Society), снова подтвердили: электронные сигареты не безопасны, особенно в сочетании с обычными.В ходе одной научной работы специалисты проанализировали 122 самых распространенных вида жидкостей для вейпов, продающихся в девяти странах, и выявили, что все они содержат хотя бы одно вещество, которое может нанести ущерб здоровья человека. Вторая работа показала, что вейпы особенно распространены среди людей, которые курят в том числе и обычные сигареты, и респираторные симптомы – кашель и хрипение – чаще встречаются у тех, кто употребляет оба вида сигарет.Доктор Линнеа Хедман (Linnea Hedman) из Университета Умео (Ume? University) в Швеции рассказала, что она и ее коллеги опросили более 30 тысяч человек, узнав у них, как часто они курят обычные сигареты, вейпы, а также как часто у них проявляются симптомы респираторных заболеваний. Около 11% ответили, что курят табак, 0,6% сообщили, что занимаются вейпингом, 1,2% уточнили, что употребляют и то, и другое. Использование электронных сигарет было более характерно для тех, кто курил обычные, среди последней группы процент использования вейпов почти достиг 10, тогда как бывшие курильщики употребляли вейпы в 1,1% случаев, а те, кто не курил табак никогда, — только в 0,6% случаев.Таким образом, электронные сигареты не помогают бросить курить, заключили ученые, так как иначе среди бывших курильщиков вейпы были бы более распространены. Респираторные симптомы, как и ожидалось, реже всего проявлялись у тех, кто вообще не курил (26%). У приверженцев вейпов такие симптомы появлялись в 34% случаев, у курильщиков обычных сигарет – в 46% случаев, а у тех, кто употреблял и то, и другое – в 56% случаев.