Медики объяснили, почему холодная еда вредна для здоровья
Образ питания у подавляющей части общества далек от правильного. Диетологи бьют тревогу, потому что люди едят все подряд, да еще и не соблюдают температурных режимов, употребляя холодную и горячую пищу одновременно или же всегда хватают на лету то, что хранится в холодильнике из-за нехватки времени на разогрев еды. Все это ведет к серьезным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.
Имеет ли значение температура пищи?
Все диетологи ответят "да" на этот вопрос, в связи с тем, что уже давным давно было установлено - процесс и время переваривания пищи в желудке зависит от того, была она теплой или холодной.
Оказывается, что теплая еда не доставляет дискомфорта желудку и он в течение пары часов трудится над перевариванием ее. А вот если человек употребил что-то холодное, да еще и с белками животного происхождения в составе, то желудок не в состоянии будет переварить эту пищу и быстро выбросит ее в тонкий кишечник.
Таким образом не переваренная пища попадает в тонкий кишечник и там тоже не может усвоиться, поэтому нарушается весь процесс обмена веществ в организме. К тому же, задача тонкого кишечника заключается в расщеплении углеводов, но она невыполнима в данном случае, потому как из холодной белковой пищи в тонкий кишечник поступают бактерии, препятствующие нормальному функционированию данного органа пищеварения.
Последствия употребления холодной пищи:
- замедленный обмен веществ;
- ожирение;
- запоры;
- воспалительные заболевания желудка и других органов пищеварительного тракта;
- сонливость, усталость и слабость в теле.
Диетологи настоятельно рекомендуют, если и кушать холодную пищу и пить охлажденные напитки, то только отдельно от теплых. Запивая почти горячий бургер холодной колой, рано или поздно человек спровоцирует мощный разлад в своем организме, наказав при этом свою же пищеварительную систему. Помимо того, что такие продукты не несут в себе никакой пользы, а лишь холестерин, канцерогенные жиры, много сахара и углекислого газа, так еще и максимальное количество калорий, от которых, как известно, быстро полнеют.
Врачи советуют перед употреблением пищу разогревать, но не до состояния кипятка, что не менее вредно, чем холодная еда. Холодными можно кушать овощи и фрукты в перерывах между основными приемами пищи, потому как они быстрее перевариваются, чем мясо, и даже если желудок не успеет их переварить, то в тонком кишечнике они усвоятся полностью.
Добавил Ivan в категорию Разное
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