Медики объяснили, почему холодная еда вредна для здоровья

Оказывается, охлажденные напитки и продукты наносят вред пищеварительной системе.Образ питания у подавляющей части общества далек от правильного. Диетологи бьют тревогу, потому что люди едят все подряд, да еще и не соблюдают температурных режимов, употребляя холодную и горячую пищу одновременно или же всегда хватают на лету то, что хранится в холодильнике из-за нехватки времени на разогрев еды. Все это ведет к серьезным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.Имеет ли значение температура пищи?Все диетологи ответят "да" на этот вопрос, в связи с тем, что уже давным давно было установлено - процесс и время переваривания пищи в желудке зависит от того, была она теплой или холодной.Оказывается, что теплая еда не доставляет дискомфорта желудку и он в течение пары часов трудится над перевариванием ее. А вот если человек употребил что-то холодное, да еще и с белками животного происхождения в составе, то желудок не в состоянии будет переварить эту пищу и быстро выбросит ее в тонкий кишечник.Таким образом не переваренная пища попадает в тонкий кишечник и там тоже не может усвоиться, поэтому нарушается весь процесс обмена веществ в организме. К тому же, задача тонкого кишечника заключается в расщеплении углеводов, но она невыполнима в данном случае, потому как из холодной белковой пищи в тонкий кишечник поступают бактерии, препятствующие нормальному функционированию данного органа пищеварения.Последствия употребления холодной пищи:- замедленный обмен веществ;- ожирение;- запоры;- воспалительные заболевания желудка и других органов пищеварительного тракта;- сонливость, усталость и слабость в теле.Диетологи настоятельно рекомендуют, если и кушать холодную пищу и пить охлажденные напитки, то только отдельно от теплых. Запивая почти горячий бургер холодной колой, рано или поздно человек спровоцирует мощный разлад в своем организме, наказав при этом свою же пищеварительную систему. Помимо того, что такие продукты не несут в себе никакой пользы, а лишь холестерин, канцерогенные жиры, много сахара и углекислого газа, так еще и максимальное количество калорий, от которых, как известно, быстро полнеют.Врачи советуют перед употреблением пищу разогревать, но не до состояния кипятка, что не менее вредно, чем холодная еда. Холодными можно кушать овощи и фрукты в перерывах между основными приемами пищи, потому как они быстрее перевариваются, чем мясо, и даже если желудок не успеет их переварить, то в тонком кишечнике они усвоятся полностью.