Стоматологи предложили необычный способ лечения зубов

Стоматологи предлагают лечить кариес с помощью аспиринаАспирин поможет в лечении кариеса, так как у него есть способность обратить вспять развитие этой болезни зубов.Один из самых распространенных в мире лекарственных препаратов помогает зубам самовосстанавливаться, как выяснили ученые из Queen's University в Белфасте.Самый популярный в мире противовоспалительный препарат аспирин способен обратить вспять развитие кариеса, что снизит необходимость в установке зубных пломб, как установили ученые.Аспирин достигает этого эффекта за счет активации системы самовосстановления зубов. Лекарство помогает формировать новый дентин - твердую структуру зуба, которая обычно повреждается в результате кариеса.Отметим, что кариес является наиболее распространенной болезнью зубов во всём мире, от которой страдает каждый третий взрослый человек. Только в России ежегодно устанавливаются десятки миллионов зубных пломб.Полученные учеными сведения могут изменить подход к лечению кариеса. Проведенные в лаборатории эксперименты показали, что прием аспирина представляет собой уникальный подход в деле активации системы восстановления зубов.Использование этого лекарства не только увеличит период жизни зуба, но и сэкономит время и деньги огромному количеству людей. Кариес возникает из-за воздействия кислоты в полости рта, которая растворяет зубную эмаль и дентин. Данная кислота производится бактериями, которые содержатся в пленке, формирующейся на зубах.Когда мы употребляем сахар, то он взаимодействует с бактериями в плёнке, которые и производят разрушительную кислоту. Если человек позволяет этой плёнке скапливаться и расти, то кислота начинает разрушать поверхность зуба, что и приводит к возникновению дырочек.Они постепенно проникают во второй уровень зубного материала, который находится за эмалью, то есть непосредственно в дентин. Кариес приводит к зубным абсцессам, из-за чего зубы порой приходится удалять.Для приостановки патологического процесса врачи с помощью бормашины устанавливают зубные пломбы. Однако большинство пломб со временем выпадает, их необходимо менять по многу раз в течение жизни.