Синтетическое постельное белье крайне опасно для здоровья

Группа ученых из Новой Зеландии тщательно изучили состав синтетического постельного белья и выяснили, что оно является крайне опасным для здоровья человека.Ученые утверждают, что детям категорически запрещено спать на синтетическом постельном белье, поскольку оно провоцирует развитие различных видов аллергии. Также не советуют медики спать на таком белье и людям, который страдают от астмы, это может вызвать очередной приступ удушья.Кроме того, в постели живут множество микроорганизмов, которые провоцирует грибок. После сна на синтетическом постельном белье у людей могут возникнуть прыщи аллергические высыпания.Чтобы уберечь своё здоровья от опасности, медики рекомендуют заменить синтетическое белье на натуральные ткани.