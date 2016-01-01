Ученые рассказали, что нужно делать, чтобы бросить курить
72 добровольца остались в программе до конца. 91% участников стал курить меньше. 37 добровольцам удалось бросить курить. Это было подтверждено с помощью теста на монооксид углерода.
Участники не начали курить вновь и спустя шесть месяцев. За время участия в программе средний уровень монооксида углерода в организме добровольцев уменьшился примерно на треть. Кроме того, программа положительно повлияла на психическое здоровье участников.
Ранее ученые предупредили, что курение чревато негативными последствиями для психики, например неуверенностью в себе. В исследовании участвовали курильщики и люди, которые не курили. Специалисты обнаружили: уровень психологического стресса у куривших участников оказался на 178% выше по сравнению с теми, кто не курил. Также курение увеличивало риск проблем со сном, отсутствия мотивации, переедания, недоедания, вспышек гнева дома или на работе.
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