Названы полезные для сердца и памяти свойства мелиссы

Это растение обладает массой полезных свойств, поэтому рекомендуется употреблять ее регулярно.Мелисса является родственным растением мяты, но все-таки немного отличается от нее. К примеру, в аромате мелиссы можно уловить лимонные нотки, собственно поэтому ее и называют "лимонной" мятой.Мелисса обладает более нежным вкусом, нежели мята, а вот свойства у этих двух растений практически одинаковые.Полезные вещества в составе мелиссы:- витамины группы В и витамин С;- эфирное масло;- дубильные вещества и флавоноиды;- железо, кальций, магний, калий, натрий, цинк, селен;- триглицериды стеариновой кислоты.Чем полезна мелисса?Главное свойство мелиссы - седативный эффект, который позволяет человеку расслабиться и успокоиться. Особенно мелисса полезна тем, кто является заложником стрессов. Эксперты рекомендуют заваривать чай с мелиссой 2 раза в день для того, чтобы нервная система не страдала.Снимает болевой синдром. Многие не знают, что мелисса обладает обезболивающим свойством. Естественно, унять боль от воспалившегося зубного нерва она не поможет, но вот в случае с периодическими болями у женщин, связанными с менструальным циклом, мелисса действенна.Улучшает память. Для пущего эффекта медики рекомендуют пить настой из мелиссы с майораном, так как листья этих растений положительно воздействуют на центры мозга, отвечающие за память и концентрацию внимания.Лечит гиперактивность Чаще всего заложниками гиперактивности являются дети. В таком случае необходимо посоветоваться с педиатром и уточнить, можно ли ребенку давать мелиссовый настой или чай с мелиссой, ведь это отличное проверенное средство против гипеактивности.Восстанавливает сердечный ритм и укрепляет сердечную мышцу. Буквально 10 капель эфирного масла мелиссы в день способны решить проблему нарушенного сердцебиения и унять боли в сердце.Помогает устранить симптомы гастрита. Мелисса обладает успокаивающим эффектом, снимающим раздражение со слизистой оболочки желудка. Также, она полезна и для язвенников.Снижает артериальное давление. Быстрый способ снизить давление для гипертоников - это выпить чай с мелиссой, а чтобы оно не повышалось можно пить такой напиток каждый день в мерах профилактики гипертонии.Помогает похудеть. Мелисса очищает печень и обладает желчегонным свойством, что необходимо в процессе похудения. Плюс ко всему, ее аромат снижает аппетит.