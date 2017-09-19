Названы полезные для сердца и памяти свойства мелиссы
Мелисса является родственным растением мяты, но все-таки немного отличается от нее. К примеру, в аромате мелиссы можно уловить лимонные нотки, собственно поэтому ее и называют "лимонной" мятой.
Мелисса обладает более нежным вкусом, нежели мята, а вот свойства у этих двух растений практически одинаковые.
Полезные вещества в составе мелиссы:
- витамины группы В и витамин С;
- эфирное масло;
- дубильные вещества и флавоноиды;
- железо, кальций, магний, калий, натрий, цинк, селен;
- триглицериды стеариновой кислоты.
Чем полезна мелисса?
Главное свойство мелиссы - седативный эффект, который позволяет человеку расслабиться и успокоиться. Особенно мелисса полезна тем, кто является заложником стрессов. Эксперты рекомендуют заваривать чай с мелиссой 2 раза в день для того, чтобы нервная система не страдала.
Снимает болевой синдром. Многие не знают, что мелисса обладает обезболивающим свойством. Естественно, унять боль от воспалившегося зубного нерва она не поможет, но вот в случае с периодическими болями у женщин, связанными с менструальным циклом, мелисса действенна.
Улучшает память. Для пущего эффекта медики рекомендуют пить настой из мелиссы с майораном, так как листья этих растений положительно воздействуют на центры мозга, отвечающие за память и концентрацию внимания.
Лечит гиперактивность Чаще всего заложниками гиперактивности являются дети. В таком случае необходимо посоветоваться с педиатром и уточнить, можно ли ребенку давать мелиссовый настой или чай с мелиссой, ведь это отличное проверенное средство против гипеактивности.
Восстанавливает сердечный ритм и укрепляет сердечную мышцу. Буквально 10 капель эфирного масла мелиссы в день способны решить проблему нарушенного сердцебиения и унять боли в сердце.
Помогает устранить симптомы гастрита. Мелисса обладает успокаивающим эффектом, снимающим раздражение со слизистой оболочки желудка. Также, она полезна и для язвенников.
Снижает артериальное давление. Быстрый способ снизить давление для гипертоников - это выпить чай с мелиссой, а чтобы оно не повышалось можно пить такой напиток каждый день в мерах профилактики гипертонии.
Помогает похудеть. Мелисса очищает печень и обладает желчегонным свойством, что необходимо в процессе похудения. Плюс ко всему, ее аромат снижает аппетит.
Добавил Ivan в категорию Разное
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