Как можно продлить свою жизнь на 7 лет?

Благодаря некоторым изменениям в образе жизни продолжительность жизни можно увеличить в среднем на 7 лет, утверждают ученые из Института Макса-Планка (Германия).Они представили вниманию общественности три простые рекомендации, которые помогут не только продлить жизнь, но и повысить ее качество. Ученые подчеркнули, что следовать этим простым рекомендациям может каждый человек, независимо от его материального положения.Итак, ученые рекомендуют:Отказаться от курения сигаретПоддерживать стабильный вес (желательно – в рамках нормы, ИМТ не выше 25)Употреблять умеренное количество спиртных напитков.Эти простые меры, по словам немецких ученых, позволяют оставаться в хорошей физической форме и могут защитить человека от инсульта и целого ряда других заболеваний.Напомним, что недавно ученые из Американской ассоциации сердца и Американской ассоциации инсульта заявили, что сохранять когнитивное и физическое здоровье максимально долго возможно благодаря здоровому образу жизни, отказу от курения и поддержанию стабильного веса. Кроме того, по их мнению, важно поддерживать уровни глюкозы и холестерина в рамках нормы – это будет полезно как для сердца, так и для мозга.