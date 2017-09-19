Как можно продлить свою жизнь на 7 лет?
Они представили вниманию общественности три простые рекомендации, которые помогут не только продлить жизнь, но и повысить ее качество. Ученые подчеркнули, что следовать этим простым рекомендациям может каждый человек, независимо от его материального положения.
Итак, ученые рекомендуют:
Отказаться от курения сигарет
Поддерживать стабильный вес (желательно – в рамках нормы, ИМТ не выше 25)
Употреблять умеренное количество спиртных напитков.
Эти простые меры, по словам немецких ученых, позволяют оставаться в хорошей физической форме и могут защитить человека от инсульта и целого ряда других заболеваний.
Напомним, что недавно ученые из Американской ассоциации сердца и Американской ассоциации инсульта заявили, что сохранять когнитивное и физическое здоровье максимально долго возможно благодаря здоровому образу жизни, отказу от курения и поддержанию стабильного веса. Кроме того, по их мнению, важно поддерживать уровни глюкозы и холестерина в рамках нормы – это будет полезно как для сердца, так и для мозга.
Добавил labus в категорию Разное
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
Добавить комментарий