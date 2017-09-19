Эксперты рекомендуют женщинам впадать в истерику
Во-первых, со слезами организм покидают токсины. Исследование показало, что именно в слезах, вызванных сильными эмоциями, содержится гораздо больше солей, чем в слезах, которые постоянно выделяются слезными железами.
Во-вторых, психологическая разрядка в виде истерики со слезами и криками позволяет расслабиться. По словам исследователей, после выплеска негативных эмоций в теле человека вырабатывается большая порция "гормона радости".
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