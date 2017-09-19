Эксперты рекомендуют женщинам впадать в истерику

Американские ученые констатируют: женщине вредно сдерживать эмоции. По мнению западных психологов, женщинам полезно периодически кричать и даже впадать в истерику. И на то есть несколько причин.Во-первых, со слезами организм покидают токсины. Исследование показало, что именно в слезах, вызванных сильными эмоциями, содержится гораздо больше солей, чем в слезах, которые постоянно выделяются слезными железами.Во-вторых, психологическая разрядка в виде истерики со слезами и криками позволяет расслабиться. По словам исследователей, после выплеска негативных эмоций в теле человека вырабатывается большая порция "гормона радости".