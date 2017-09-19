После «Кремлевской диеты» набирают вес даже крысы

Белковые диеты в юности заставляют полнеть во взрослом возрасте, считают ученые из Университета Калгари в Канаде. Любая жирная и сладкая пища после такого типа диеты будет откладываться в виде жира.Ученые провели эксперименты на 18 пометах крыс, только что отнятых от матерей. Шесть пометов посадили на диету, богатую пищевыми волокнами, шесть — на белковую диету, а еще шесть питались нормальной сбалансированной пищей.Когда крысы достигли 14-недельного возраста, их на три месяца перевели на диету с высоким содержанием жиров и сахара.После того как вторая часть эксперимента закончилась, ученые отметили наибольшее увеличение веса и объема жировой массы у крыс, которые питались белковой пищей. Плюс они ели гораздо больше, чем зверьки, которые питались сбалансированно или богатыми клетчаткой продуктами.По мнению ученых, после окончания белковых диет вес очень трудно контролировать — такой вид питания оказывает влияние на гормональную систему организма и меняет метаболизм глюкозы и жиров.После белковой диеты — у нас в стране ее принято называть «Кремлевской» — вес не только вернется, но и увеличится. Особенно вредны такие ограничения подросткам: их борьба с весом после неудачного выбора диеты может продолжаться всю жизнь.