ТОП-6 причин включить кокосовое молоко в свой рацион

Вслед за кокосовым маслом особую популярность начинает набирать кокосовое молоко. Сейчас уже не только вегетарианцы активно используют этот продукт, но и все адепты здорового питания стараются заменить им обычное коровье молоко. С чем связана такая любовь к кокосовому молоку и насколько она оправдана? Сегодня постараемся вместе разобраться в этом вопросе и, возможно, развенчать некоторые мифы вокруг этого модного продукта.Но прежде чем говорить о том, почему стоит обязательно включать кокосовое молоко в рацион, давайте определимся с терминологией. Кокосовое молоко вырабатывается из мякоти спелых кокосовых орехов или, если речь идет о производстве, получается путем смешивания измельченной мякоти с водой. Молоко этого экзотического плода представляет собой белую непрозрачную жидкость со сладковатым вкусом. И не стоит путать молоко с кокосовой водой, которую тоже нередко можно увидеть на прилавках магазинов.Если мы говорим о пользе этого продукта, то речь, конечно же, идет о максимально натуральном кокосовом молоке. У нас нет возможности каждый день раскалывать кокос, чтобы получать свежий продукт, но мы рекомендуем внимательно читать этикетки на кокосовом молоке, где в составе не должно быть ничего, кроме воды и мякоти кокоса. И старайтесь хранить открытое молоко не более суток, ведь с каждым часом оно теряет значительную часть своих полезных свойств. Итак, что же это за свойства?Помогает похудетьКонечно же, в вопросе снижения веса не стоит надеяться только на кокосовое молоко, но оно очень благотворно влияет на щитовидную железу, помогая нормализовать гормональный фон и ускорить обмен веществ. Значительную роль в этом процессе играет входящий в состав кокосового молока растительный жир, который также помогает активизировать пищеварительную систему.Снижает уровень холестеринаНесмотря на наличие в кокосовом молоке большого количества жиров, не бойтесь регулярно употреблять его в пищу. Дело в том, что растительные жиры, которыми насыщен этот продукт, помогают снизить уровень холестерина в крови. Это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на сердечнососудистую систему.Способствует очищению организмаМы уже упоминали о том, что кокосовое молоко активизирует систему пищеварения. Помимо этого, оно способствует очищению организма, благодаря входящим в его состав грубым растительным волокнам. Несмотря на высокую калорийность (около 230 килокалорий на 100 граммов продукта), кокосовое молоко полностью усваивается организмом и не образует патогенную микрофлору.Укрепляет иммунитетНаличие в кокосовом молоке витамина С и лауриновой кислоты помогает укрепить иммунитет и быстрее справиться с любыми вирусными заболеваниями. При интенсивных умственных и физических нагрузках, а также при синдроме хронической усталости обязательно включайте кокосовое молоко в свой рацион, чтобы иметь возможность быстрее восстанавливать силы и чувствовать себя лучше.Предотвращает появление кариесаСогласно недавним исследованиям ирландских ученых, люди, которые постоянно употребляют кокосовое молоко, меньше подвержены появлению кариеса. Дело в том, что этот ценный продукт обладает антибактериальным эффектом, а значит способен убить бактерии в ротовой полости, из-за которых и появляется эта распространенная проблема.Борется с кожными заболеваниямиБлагодаря все тому же антибактериальному эффекту, кокосовое молоко эффективно борется с различными кожными проблемами, такими как акне и черные точки. Используйте молоко вместо тоника и уже через неделю заметите положительный результат. С более серьезными заболеваниями, например, экземой или псориазом, кокосовое молоко не справится, но поможет уменьшить симптомы.