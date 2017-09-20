Проверено – работает: эффективные методы преодоления осенней депрессии

Эксперты подсказали, как не впадать или быстро выбраться из омута осенней депрессии.Минорные нотки в настроении для осени - это нормально и даже привычно подавляющему большинству людей, но психологи рекомендуют не затягивать с процессом наслаждения осенней хандрой, иначе он может перерасти в глубокую депрессию и тогда уже понадобится специальное индивидуальное лечение.Интересные факты, объясняющие плохое настроение и упадок сил осеньюОказывается, все дело в гормонах, а точнее, снижении уровня одного гормона "меланина" и увеличение "мелатонина", связанное с сокращением длительности светового дня. Гормон мелатонин выполняет функцию снотворного, а так как его уровень повышается из-за недостатка солнца, всем постоянно хочется спать. Естественно, с каждым днем человек, ощущающий непреодолимое желание закрыть глаза и отключиться, будет становиться все грустнее и печальнее.Плюс ко всему, снижается производство серотонина, так называемого гормона радости. Особенно это заметно по женщинам, потому как они более чувствительны к перепадам температуры воздуха, погоде, смене климата и сезонов. Чтобы помочь эндокринной системе производить серотонин в необходимом количестве, нужно налегать на рыбу, орехи, твердые сыры, куриные яйца, крупы, сухофрукты, черный горький шоколад и т.д.Эффективные методы преодоления осенней депрессии:1. Используйте последние теплые солнечные деньки в этом году с пользой для души и тела. Чаще гуляйте на свежем воздухе, а на выходных - выезжайте за город "на шашлыки" или просто подышать свежим воздухом в лесу, например.2. Займитесь спортом. Сама по себе физическая активность не позволяет человеку грустить и впадать в депрессию, а если спортом начнет заниматься человек с ожирением, после чего его вес начнет постепенно уменьшаться, то радости не будет предела. К тому же, ежедневные занятия спортом повышают самооценку и улучшают внешний вид, а также предупреждают преждевременное старение организма.3. Наслаждайтесь утром. Эксперты рекомендуют просыпаться немного раньше остальных домочадцев, заваривать себе кофе и отправляться с ним на балкон или к окну - встречать утреннее солнышко. Здесь несколько полезных моментов: вкусный кофе, время для себя, витамин D и отсутствие стресса, потому что вы не торопитесь.4. Окружите себя яркими цветами. Это могут быть букеты цветов в вашем жилище или на рабочем столе, яркие осенние фрукты, светлая одежда и текстиль в доме. Все вокруг вас должно поднимать настроение, а не угнетать его.5. Впустите свет. Недостаток солнечного цвета, как мы уже выяснили, негативно влияет на настроение и самочувствие, поэтому распахните шторы дома или жалюзи на работе и впустите свет в помещение, где вы находитесь.И помните, только вы можете повлиять на свою жизнь и самочувствие. Сделайте сами свою осень и будьте счастливы!