Лимон против гайморита: 3 действенных рецепта
Лечение гайморита необходимо проводить под руководством врача, тем более если гайморит становится гнойным и сопровождается повышенной температурой тела. При данном заболевании народные целители советуют использовать средства на основе лимона.
Рецепт 1
50 мл лимонного сока разбавить 500 мл кипяченой воды.
Раствором рекомендуется 2–3 раза в день промывать носоглотку, втягивая носом жидкость из широкой посуды, для очищения пазух носа и облегчения дыхания.
Рецепт 2
Смешать по 10 мл соков лимона, репчатого лука, каланхоэ, алоэ, добавить 10 г меда.
Смесь нанести на ватный тампон и заложить в каждую ноздрю на 20–30 минут. Процедуру рекомендуется повторять ежедневно в течение 3–4 недель до полного выздоровления.
Рецепт 3
Корень хрена тщательно отмывают, снимают верхний слой и натирают на терке. 1/3 стакана этой массы смешивают с соком 2–3 лимонов. Получается довольно густая смесь консистенции сметаны, которую принимают ежедневно по половине чайной ложки утром, через 20–25 минут после еды.
Курс лечения — 3–4 месяца. После двухнедельного перерыва проводят повторный курс.
Лечение надо терпеливо проводить 2 раза в год — весной и осенью, не дожидаясь обострения болезни.
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