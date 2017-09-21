Лимон против гайморита: 3 действенных рецепта

Гайморит — воспаление гайморовой пазухи, сопровождающееся выделениями из носа, нарушением носового дыхания, расстройством обоняния, ощущением напряжения или боли в пораженной пазухе, нередко светобоязнью и слезотечением. Если гайморит становится хроническим заболеванием, то среди симптомов на первое место выходят снижение работоспособности, повышенная утомляемость, ухудшение памяти, а также головная боль.Лечение гайморита необходимо проводить под руководством врача, тем более если гайморит становится гнойным и сопровождается повышенной температурой тела. При данном заболевании народные целители советуют использовать средства на основе лимона.Рецепт 150 мл лимонного сока разбавить 500 мл кипяченой воды.Раствором рекомендуется 2–3 раза в день промывать носоглотку, втягивая носом жидкость из широкой посуды, для очищения пазух носа и облегчения дыхания.Рецепт 2Смешать по 10 мл соков лимона, репчатого лука, каланхоэ, алоэ, добавить 10 г меда.Смесь нанести на ватный тампон и заложить в каждую ноздрю на 20–30 минут. Процедуру рекомендуется повторять ежедневно в течение 3–4 недель до полного выздоровления.Рецепт 3Корень хрена тщательно отмывают, снимают верхний слой и натирают на терке. 1/3 стакана этой массы смешивают с соком 2–3 лимонов. Получается довольно густая смесь консистенции сметаны, которую принимают ежедневно по половине чайной ложки утром, через 20–25 минут после еды.Курс лечения — 3–4 месяца. После двухнедельного перерыва проводят повторный курс.Лечение надо терпеливо проводить 2 раза в год — весной и осенью, не дожидаясь обострения болезни.