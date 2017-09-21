Ученые выяснили, когда завтракать полезно, а когда - нет

Оказывается, не всем людям полезно завтракать, для некоторых утренняя трапеза приносит вред.Желание общественности питаться правильно и быть здоровыми оправдано, ведь в последнее время все мы можем наблюдать за практически эпидемией ожирения, с которой основная масса тучных людей справиться не может.Завтракать или нет?Диетологи твердят: "Завтрак - это самый важный прием пищи и пропускать его нельзя!". Но в кругу американских ученых встречаются и другие мнения. Например, один из исследователей проверил на себе теорию, которая предполагала полный отказ от завтрака, дабы излечиться от сахарного диабета 2 типа. И она сработала. Но он же в своих исследовательских выводах отметил, что ранее, до того как отказался завтракать, кушал по утрам крахмалистые продукты, после чего уровень глюкозы в его крови подскакивал. Отсюда можно сделать вывод, что полезнее просто не есть утром такие продукты: картофель, кукуруза, хлебобулочные изделия и остальные, имеющие в своем составе крахмал.Полезные и вредные завтракиУ подавляющего большинства людей складывается совершенно неправильное мнение о том, чем полезно, а чем - нет, завтракать. Все хотят кушать продукты и блюда, приносящие максимум пользы здоровью, но разобраться самостоятельно не могут.Австралийский ученый провел более десятка исследований, после чего проанализировал их и пришел к выводу, что самым полезным завтраком для человека является цельнозерновая каша. Во-первых, она хорошо насыщает, во-вторых, выступает в роли отличного профилактического средства против различных заболеваний ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, в-третьих, дает человеку необходимой заряд энергии на целый день.А самыми вредными продуктами для завтрака ученые называют колбасные изделия, сосиски, жаренный или копченый бекон, полуфабрикаты, фаст-фуд, калорийные кондитерские изделия и все остальное, что сложно назвать полезной пищей.Кому необходимо завтракать?Ученые провели массу исследований и выявили, что людям, которые заняты умственным трудом, а также тем, кто страдает депрессией и другими психическими расстройствами, нужно ежедневно кушать по утрам, так как полезный завтрак благоприятно влияет на работу мозга и нервной системы.Завтракать полезно, если формула блюда выглядит так: белок+немного полезных легкоусвояемых жиров+цельные зерна, богатые углеводами.