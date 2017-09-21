Чай защищает женщин от опасных заболеваний

Ученые из Швеции обнаружили полезные свойства чая, которые могут предотвращать опасные болезни у женщин.Исследования были направлены на то, чтобы узнать, как систематическое потребление чая или кофе может влиять на белки-гистоны. Результат указал, что чай никак не влияет на "упаковку" генов мужчин, а скорее на женщин.Исследователи заявляют, особое влияние от чая получили гены, которые предназначены для предотвращения появления и развития рака, диабета и других серьезных заболеваний.Шведское исследование обнаружило, что потребление чая понижает уровень женского гормона - эстрогена. Аналогичный эксперимент с кофе не принес никаких важных результатов, что еще сильнее подчеркнуло важность чая в данном исследовании. Ученые заостряют внимание на том, чтобы ясно и увереннее говорить о полезных свойствах чая, необходимо провести еще ряд экспериментов, которые они собираются организовать в ближайшее время.