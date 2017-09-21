Кефир способствуют похуданию

Регулярное употребление кефира способствуют похуданию, а также приносит пользу здоровью. Одной из самых эффективных считается диета, в рацион которой входит кефир.Кефир способствует улучшению обмена веществ и быстрому выведению шлаков, накопившихся продуктов обмена из организма, улучшает и облегчает работу многих органов. За счет низкого содержания углеводов и усваиваемых жиров, лишний вес не прибавляется, а, напротив, значительно уменьшается. При частом употреблении кефира из организма выводятся излишки жидкости и соли натрия. Известно, что соли натрия задерживают воду, и это вызывает отечность. А кефир - слабое мочегонное средство, так как содержит значительное количество калия, который хорошо «гонит» жидкость, предотвращая отечность. Кефир улучшает микрофлору кишечника за счет содержащихся в нем молочнокислых бактерий, помогает при запорах и других недомоганиях. Все это способствует хорошему самочувствию и предотвращает полноту.Кефирная диета не подразумевает, что вы будете пить целую неделю только кефир.Достаточно выпивать три стакана в день, утром натощак, днем и вечером перед сном.Ежедневное употребление кефира нужно совмещать с правильным питанием. Необходимо отказаться от жирного, сладкого и мучного. Есть отварное или тушеное мясо и рыбу. Постараться соблюдать принцип раздельного питания, например, не употреблять в один прием мясо или рыбу вместе с картошкой, рисом или макаронами. Постарайтесь есть эти гарниры отдельно. Мясо и рыбу лучше есть со свежими или жареными овощами. Также очень полезно раз в месяц устраивать разгрузочные кефирные дни.Кефирная диета поможет сбросить лишние килограммы, принесет пользу сердечно-сосудистой системе, печени, почкам. Кефир благотворно повлияет на обмен веществ и на психику, придавая бодрости и улучшая память.