Пять продуктов, мгновенно повышающих уровень гемоглобина

Эти продукты благоприятно воздействуют на систему кроветворения и соответственно повышают уровень гемоглобина в крови.Пониженный уровень гемоглобина чаще всего вызван дефицитом железа, что рано или поздно приводит к развитию железодефицитной анемии. Поэтому единственно верным способом повышения гемоглобина будет употребление продуктов, обогащенных железом.Медики подсказали, в каких продуктах содержится достаточное количество железа, которого будет хватать для того, чтобы гемоглобин бесперебойно синтезировался и его уровень всегда оставался нормальным:1. Гранат. Наверное, вы неоднократно слышали, что гранат здорово повышает количество красных кровяных телец в кровеносной системе и это правда. Гемоглобин будет повышаться с каждым днем, если вы начнете есть гранаты или пить гранатовый сок. В 100 г граната содержится 1 мг железа.2. Красное мясо. В говядине и говяжьей печени содержится от 3,1 мг до 9 мг на 100 г продукта. Поэтому и печень и мясо врачи рекомендуют регулярно употреблять всем без исключения, а тем, у кого диагностирована анемия и уровень гемоглобина снизился, вообще стоит налегать на блюда, включающие говядину и говяжью печень.3. Мороженое "пломбир". Калорийное лакомство вполне может поставлять в кровь железо в количестве 1,57 мг на 100 г продукта. Суточную потребность одним пломбиром не заполнить, но как дополнительный продукт, имеющий в своем составе железо, вполне можно использовать.4. Фисташки. Подавляющее большинство людей и знать не знают, что в 100 г фисташек содержится аж 60 мг железа. Так что для поддержания уровня гемоглобина в норме или для его повышения достаточно съедать в день 30-40 г фисташек.5. Черная икра. Многие скажут, что это слишком дорогой продукт и в Украине его не найти, но для того и существуют другие железо-содержащие продукты, которые более доступны украинцам. Но стоит знать, что в 100 г черной икры есть 2,5 мг железа, а это четвертая часть суточной потребности организма в данном микроэлементе.Употребляя эти продукты ежедневно или хотя бы один из них, вы не только повысите уровень гемоглобина, но и предупредите развитие железодефицитной анемии. Тем более, килограммы этих продуктов вам не нужны, медики советуют разнообразить рацион питания всего 100-150 г одного из пяти вышеперечисленных продуктов, содержащих много железа.