Творожная чудо-диета: минус 3 кг за три дня

Творог часто добавляют в рацион многих диет, поскольку он богат на кальций, имеет невысокую жирность, хорошо усваивается организмом и способствует похудению.Правила творожной диетыДля творожной диеты лучше выбирать нежирный и свежий творог. Продолжительность творожной диеты может быть разной: от 3 до 7 дней. За три дня диеты можно избавиться от 3-4 килограммов.Меню творожной диетыВ рамках этой диеты вы не будете есть только один творог.Рацион творожной диеты: на завтрак ешьте овсянку на воде с творогом, в обед – творог с сезонными фруктами, перекус – овощной салат с оливковым маслом, ужин – творог, допускается выпивать стакан кефира.Чтобы разнообразить основные приемы пищи, добавляйте в творог немного ягод, фруктов или орехов. Во время диеты выпивайте 1,5-2 литра воды, также можно пить зеленый чай.