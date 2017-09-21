Творожная чудо-диета: минус 3 кг за три дня
Правила творожной диеты
Для творожной диеты лучше выбирать нежирный и свежий творог. Продолжительность творожной диеты может быть разной: от 3 до 7 дней. За три дня диеты можно избавиться от 3-4 килограммов.
Меню творожной диеты
В рамках этой диеты вы не будете есть только один творог.
Рацион творожной диеты: на завтрак ешьте овсянку на воде с творогом, в обед – творог с сезонными фруктами, перекус – овощной салат с оливковым маслом, ужин – творог, допускается выпивать стакан кефира.
Чтобы разнообразить основные приемы пищи, добавляйте в творог немного ягод, фруктов или орехов. Во время диеты выпивайте 1,5-2 литра воды, также можно пить зеленый чай.
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