Необычная терапия спасает от депрессии не хуже таблеток

Известно, что нарушение режима сна способно негативно сказаться на психическом состоянии человека. Однако последние исследования позволили сделать неоднозначный вывод. Группа специалистов узнала: избавить человека от депрессии возможно с помощью искусственной депривации сна, то есть частичного или полного лишения сна.К слову сказать, метод лишения сна с целью излечения от депрессии стали использовать еще с 60-х годов. Но лишь недавно команда ученых решила выяснить, насколько эффективен этот метод, проанализировав более 2000 научных работ. Вывод таков: депривация достаточно эффективна для лечения депрессивных состояний. Эффективность подхода составляет около 50%.Причем, нет никакой разницы, полностью ли лишался человек сна (участники исследований не спали до 36 часов) или депривация была частичной (20-21 час без сна). По мнению специалистов, это неплохие показатели. Возможно, депривацию сна можно применять в качестве альтернативной терапии в тех случаях, когда стандартные методы лечения не работают.