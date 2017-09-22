Диетологи рассказали всю правду о причинах появления целлюлита

Теперь развитие целлюлита можно будет предупредить заранее.Чаще всего в интернете можно встретить советы о том, как избавиться от целлюлита, но как избежать его - почему-то никто не рассказывает. На самом деле истина кроется в особых продуктах питания, которые выступают в роли провокаторов ухудшения состояния кожи и появления на ней "апельсиновой корки".Об этих продуктах, провоцирующих целлюлит, наконец-то рассказали диетологи:Кофе, а особенно его чрезмерное потребление. Кофе обезвоживает клетки организма, что приводит к ухудшению состояния тканей кожи и соответственно появляется целлюлит. Поэтому пить этот напиток можно максимум 2 раза в день.Сахар и продукты, в которых он содержится. Сахар снижает эластичность кровеносных сосудов и воздействует на мягкие ткани, уменьшая их упругость, в итоге под кожей скапливается лишний жир и образуются бугорки, которые снаружи и выглядят, как "апельсиновая корка".Алкогольные напитки. Любой алкоголь задерживает воду в организме и провоцирует появление отеков. К тому же, в некоторых алкогольных напитках слишком много калорий. Нередко спиртное закусывается жирными блюдами. В общем, алкоголь создает массу причин, из-за которых появляется целлюлит.Соль, как и алкоголь, задерживает воду в организме и провоцирует отечность. Если налегать на соленые продукты ежедневно, то целлюлит не заставит себя ждать.Майонез и другие калорийные соусы. В подобных соусах содержатся трансжиры, консерванты, усилители вкуса и прочая гадость, благодаря которой сосуды забиваются жировыми и холестериновыми клетками, нарушается обмен веществ в организме и замедляется кровообращение, в результате чего появляется целлюлит.Если вы хотите похудеть или просто избавиться от целлюлита на животе, бедрах, руках и ногах, то просто исключите эти продукты из своего рациона питания и уже через пару недель вы заметите, что кожа стала более гладкой, а целлюлит либо исчез совсем, либо стал менее заметен.Преимущество отказа от вышеперечисленных продуктов заключается не только в том, что они провоцируют появление целлюлита и не позволяют разгладить кожу никаким существующим методом, а и в оздоровлении пищеварительной системы, печени и других внутренних органов и систем.