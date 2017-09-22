Круги, отечность, мешки под глазами
Часто возникают круги под глазами у нервных людей, кровеносные сосуды которых легко расширяются и сужаются, а также у людей с очень тонкой кожей вокруг глаз, через которую просвечиваются кровеносные сосуды.
Если появились темные круги под глазами, полезно накладывать на кожу под ними кусочки люда из молока или воды.
Покраснение и воспаление век могут быть обусловлены плохим питанием, недосыпанием или каким-либо заболеванием.
При покраснении и раздражении век можно делать примочки из крепкого чая или настоя цвета липы, бузины, ромашки (1 столовая ложка цветков на 1 стакан кипятка, охладите до комнатной температуры)
Отечность век может быть следствием болезни сердца или почек, нарушения функции щитовидной железы или же связана с менструальным циклом. В любом случае необходимо проконсультироваться с врачом.
Отеки век можно снять, положив на них на 15-20 минут утром и вечером кашицу из свежего тертого картофеля, завернутого в марлю. Также хороши холодные компрессы из липового цвета или примочки из чая.
Самое эффективное лекарство от отеков – это хороший сон. Лучше всего ложиться спать не позднее 11 часов вечера.
Избегайте употребление спиртных напитков.
Продолговатые мешки под глазами могут быть следствием несвоевременного удаления косметики, общей усталости организма или какого-то внутреннего заболевания (например, почек или желудка). Если их появление не связано с болезнью, мешки давольно легко устраняются. Для начала нужно дать полный отдых глазам, рукам, ногам и мозгу, хорошо выспаться, стараться не переедать. Хорошо помогает ежедневное протирание кусочками льда из воды и молока и также контрастные примочки. Теплые – из молока, наполовину разведенного водой, холодные – из настоя шалфея (1 чайная ложка на 05 кипятка, настоять 2 часа, процедить).
Укрепить и подпитать кожу вокруг глаз помогут следующие простые советы. Марлевые тампоны пропитайте теплым оливковым маслом, наложите на глаза. Сверху положите теплое полотенце. Через 15-20 минут излишки масла удалите ватным тампоном. Сделайте компресс из творога: заверните по 1 десертной ложке творога в 2 марлевые салфетки и положите их на глаза на 10 минут. Еще один рецепт: 1 чайную ложку мелко нарезанной зелени петрушки смешайте с 2 чайными ложка сметаны. Маску нанесите на глаза. Через 20 минут удалите салфеткой и протрите неспиртовым лосьоном.
И уневерсальный рецепт: 2 пакетика с чаем обдайте кипятком, ненадолго положите в морозилку, а затем на 10 минут на глаза.
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