Круги, отечность, мешки под глазами

Кожа век очень тонкая, нежная, чувствительная. На веках появляются первые возрастные морщины. При утомлении их вид и состояние ухудшаются, под глазами появляются синие и фиолетовые круги. Их появление свидетельствует о том, что из-под кожи ушла жировая клетчатка. Это может быть следствием обильного потоотделения или сильного переутомления, а также вредных привычек.Часто возникают круги под глазами у нервных людей, кровеносные сосуды которых легко расширяются и сужаются, а также у людей с очень тонкой кожей вокруг глаз, через которую просвечиваются кровеносные сосуды.Если появились темные круги под глазами, полезно накладывать на кожу под ними кусочки люда из молока или воды.Покраснение и воспаление век могут быть обусловлены плохим питанием, недосыпанием или каким-либо заболеванием.При покраснении и раздражении век можно делать примочки из крепкого чая или настоя цвета липы, бузины, ромашки (1 столовая ложка цветков на 1 стакан кипятка, охладите до комнатной температуры)Отечность век может быть следствием болезни сердца или почек, нарушения функции щитовидной железы или же связана с менструальным циклом. В любом случае необходимо проконсультироваться с врачом.Отеки век можно снять, положив на них на 15-20 минут утром и вечером кашицу из свежего тертого картофеля, завернутого в марлю. Также хороши холодные компрессы из липового цвета или примочки из чая.Самое эффективное лекарство от отеков – это хороший сон. Лучше всего ложиться спать не позднее 11 часов вечера.Избегайте употребление спиртных напитков.Продолговатые мешки под глазами могут быть следствием несвоевременного удаления косметики, общей усталости организма или какого-то внутреннего заболевания (например, почек или желудка). Если их появление не связано с болезнью, мешки давольно легко устраняются. Для начала нужно дать полный отдых глазам, рукам, ногам и мозгу, хорошо выспаться, стараться не переедать. Хорошо помогает ежедневное протирание кусочками льда из воды и молока и также контрастные примочки. Теплые – из молока, наполовину разведенного водой, холодные – из настоя шалфея (1 чайная ложка на 05 кипятка, настоять 2 часа, процедить).Укрепить и подпитать кожу вокруг глаз помогут следующие простые советы. Марлевые тампоны пропитайте теплым оливковым маслом, наложите на глаза. Сверху положите теплое полотенце. Через 15-20 минут излишки масла удалите ватным тампоном. Сделайте компресс из творога: заверните по 1 десертной ложке творога в 2 марлевые салфетки и положите их на глаза на 10 минут. Еще один рецепт: 1 чайную ложку мелко нарезанной зелени петрушки смешайте с 2 чайными ложка сметаны. Маску нанесите на глаза. Через 20 минут удалите салфеткой и протрите неспиртовым лосьоном.И уневерсальный рецепт: 2 пакетика с чаем обдайте кипятком, ненадолго положите в морозилку, а затем на 10 минут на глаза.