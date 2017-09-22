Алкоголь может привести к раку поджелудочной железы

Употребление трех и более бокалов алкоголя в день может стать причиной развития рака поджелудочной железы.Злоупотребление алкоголем, в частности, употребление более трех бокалов спиртного в день, связано с повышенным риском смерти от рака поджелудочной железы. Алкоголизм приводит также к раку полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, желудка и молочной железы. Теперь онкологи Американского общества рака доказали ассоциации между высокими дозами потребления спиртного и раком поджелудочной железы, проведя 24-летний анализ данных среди миллиона пациентов.Доказано, что три и более ежедневных порций крепких спиртных напитков, но не пива или вина, способствуют формированию опухоли в поджелудочной железе среди мужчин и женщин. Среди людей, которые никогда не курили, риск составлял 36%, причем со смертельным исходом. Врачи делают вывод, что хронический алкоголизм чреват большими проблемами со здоровьем, включая и рак поджелудочной железы.