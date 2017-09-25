Балерины и спортсменки в четыре раза чаще страдают от плохого здоровья

Профессиональные спортсменки и балерины страдают от серьёзных проблем со здоровьем в четыре раза чаще среднестатистических женщин. Их проблемы, в том числе, включают сердечно-сосудистые заболевания, аномальные сосудистые функции, аменорею /отсутствие менструального цикла/, ранний дефицит костной плотности и вероятность несбалансированного питания.Анализы крови на определение уровней гормонов среди танцовщиц показали, что 36% из них придерживались неупорядоченного режима питания, 77% не получали достаточно калорий, у 27% отсутствовала менструация в течение полугода и более, 23% испытывали недостаток костной массы, а у 64% замечены ненормальное расширение артерий в ответ на кровоток. У 86% участниц обследования зафиксирован один или более выявленных признаков, а 14% имели все 5 неблагоприятных симптомов.Исследование, включавшее женщин-бегунов от 18 до 35 лет, также определило, что спортсменки часто имели аменорею, дисфункцию сосудистой работы, аномальный гормональный профиль, раннее развитие сердечно-сосудистых расстройств и снижение поглощения кислорода. Врачи оценивают, что 44% спортсменок развивают аменорею из-за интенсивных физических нагрузок.По словам медиков, чтобы снизить отрицательные последствия для здоровья, предотвратить сбои в менструальном цикле и сосудистую дисфункцию балеринам и спортсменкам необходимо принимать добавки витаминов, прежде всего фолиевую кислоту. Фолиевая кислота является незаменимым веществом для производства нормальных красных кровяных клеток и защиты от анемии. В исследовании принимали участие американские сотрудники Медицинского колледжа Висконсина и Marquette University.