Ученые: легкий целлюлит - это хорошо

Целлюлит является признаком нормальной работы мозга и гормональной системы, считают ученые.Специалисты Университета Питтсбурга (США) утверждают, что целлюлит - признак нормальной работы головного мозга и гормональной системы женщины.Врачи определили, что жировые клетки, из которых состоит целлюлит, обеспечивают запас жирных кислот, которые активизируют работу головного мозга. Кроме того, он - признак достаточной выработки половых гормонов, а значит, женщины с целлюлитом (в разумных пределах, конечно), легче вынашивают и рожают ребенка.Врачи призывают не забывать о рамках разумного: вряд ли женщина с избытком апельсиновой корки может показаться сексуальной и умной, если не следит за своей внешностью.