Продукты, способствующие возникновению целлюлита

Главный враг красивой и здоровой кожи – неправильное питание, из-за которого происходит задержка жидкости в тканях. Основная причина появления целлюлита – постоянное злоупотребление вредными продуктами, которое при недостатке движения и других несовместимых со здоровым образом жизни действиях приводит к отложению жиров. Остановимся подробнее на перечне продуктов, потребление которых стоит значительно сократить (а от некоторых и вовсе отказаться), чтобы избавиться от «апельсиновой корки».СольПочки могут не справляться с излишками соли, которые постепенно накапливаются, задерживая воду, что вызывает отеки и заставляет жир неравномерно распределяться под кожей. Дело в том, что, если между клетками нашего тела скапливается лишняя жидкость, расстояние между ними увеличивается и жир распределяется бугорками. Поэтому имеет смысл сократить употребление соли. Помните, что организму ежедневно требуется около ? ч. л. соли. А все, что сверх этой нормы, уже вредно. Если несоленая пища кажется вам слишком пресной, используйте специи и приправы. Например, лимонный сок с успехом может заменить соль в овощных салатах, петрушка и зеленый лук придадут пикантность картофелю и рыбе, эстрагон отлично подчеркнет вкус курицы и индейки.СахарОрганизм человека не испытывает ни малейшей потребности в рафинированном сахаре. Он абсолютно ничего не дает нашему организму, кроме бесполезных калорий и непреодолимого желания потреблять его все больше. Кроме того, сахар способствует вымыванию калия. Всего 4 ст. л. этого сладкого продукта способны увеличить в 1,5 раза число свободных радикалов в организме. В итоге ослабленные стенки кровеносных сосудов не могут обеспечить полноценное кровообращение, клетки недополучают кислород и питательные вещества, запускается процесс формирования целлюлита. Вдобавок сахар нарушает выработку клетками необходимого для эластичности кожи коллагена и нередко становится причиной высыпаний на коже.К сожалению, просто не класть сахар в чай или кофе недостаточно. Большая часть этого вещества поступает в наш организм с продуктами, которые на первый взгляд совсем не являются сладкими: кетчуп и другие соусы, хлеб, крекеры, некоторые приправы, консервы, бульонные кубики – и это далеко не полный перечень.Чтобы ограничить потребление рафинированного сахара, замените его медом или коричневым сахаром, а вместо кремовых пирожных ешьте сухофрукты, черный шоколад и свежие фрукты.АлкогольПрежде всего стоит отметить, что алкоголь чрезвычайно калориен и обладает свойством повышать аппетит. Всего одна кружка пива содержит около 500 ккал, а бокал сухого вина – около 200 ккал. В среднем в 1 мл алкоголя содержится 7 ккал, которые не имеют питательной ценности для организма. Они пустые, а значит, используются телом для восполнения энергетических затрат в первую очередь, замедляя таким образом сжигание жира.Всего 50 мл алкоголя увеличивают концентрацию жира в крови, замедляют ее циркуляцию и увеличивают выработку эстрогена, избыток которого приводит к образованию целлюлита.Кроме того, алкоголь снижает уровень тестостерона, который необходим для укрепления мышц, что приводит к снижению скорости основного обмена веществ, ведь ослабленным мышцам требуется меньше энергии для функционирования.Из рациона стоит полностью исключить употребление слабоалкогольных напитков, шампанского, сладких вин и пива, позволяя себе в особых случаях бокал сухого вина.Изделия из белой мукиПшеничная мука, особенно приготовленное из нее песочное тесто, – один из лучших «друзей» целлюлита. Высокая калорийность при низкой пищевой ценности, практически полное отсутствие белка при высоком содержании быстрых углеводов и жира делают мучные изделия по-настоящему опасными для фигуры.Никогда не заменяйте полноценный прием пищи булочками, бутербродами, печеньем, пирожными и т. д. Альтернатива – черный хлеб с отрубями, печенье из цельных злаков, каши.Насыщенные жирыОдна из основных причин возникновения целлюлита – нарушение кровообращения. Когда кровь плохо течет по сосудам, отток жидкости из клеток замедляется. Так вот, насыщенные жиры вызывают появление холестериновых бляшек, которые «забивают» сосуды и мешают кровотоку.Больше всего насыщенных жиров содержится в сливочном масле, свином сале, жирном мясе, субпродуктах.