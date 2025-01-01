Врачи в шоке: ожирение спасет от слабоумия

Увеличение веса в среднем возрасте может защитить от деменции, как предположили ученые после крупнейшего в истории исследования, которое показало, что тучные люди имеют низкий риск развития этого разрушительного состояния.Согласно выводам, которые противоречат распространенным рекомендациям врачей относительно регулярных занятий спортом и правильного питания, тучные люди с опасно высоким ИМТ (индекс массы тела) были на 30 процентов меньше подвержены риску этого заболевания.Ученые из Лондонской школы гигиены и медицины заявили, что они сбиты с толку, поскольку предыдущие исследования показали, что избыточный вес наоборот повышает риск развития слабоумия.«Это открывает новые возможности в поиске защитных факторов слабоумия. Если мы сможем понять, почему люди с высоким ИМТ имеют пониженный риск развития деменции, вполне возможно, что в дальнейшем исследователи смогут использовать эти знания для разработки новых методов лечения», — сказал профессор Стюарт Покок.Исследователи проанализировали медицинские данные почти двух миллионов человек со средним возрастом 55 лет и средним ИМТ 26,5.Почти у 50 000 человек развилась деменция в течение девятилетнего периода наблюдения, но менее всего пострадали лица с самыми высокими ИМТ.Около 850 000 человек в настоящее время страдают от слабоумия в Великобритании, и эта цифра, как ожидается, возрастет до одного миллиона к 2025 году. По статистике, каждый шестой человек в возрасте 80 лет и старше страдает слабоумием.Порядка 60 000 смертей в год напрямую связаны с деменцией, и Общество болезни Альцгеймера подсчитало, что задержка начала деменции на пять лет может снизить смертность, непосредственно связанную с деменцией, до 30 000 случаев в год.Здравоохранительные учреждения отмечают, что здоровый образ жизни по-прежнему является лучшим способом предотвращения болезней в пожилом возрасте.Доктор Дуг Браун сказал по этому поводу: «Пока связь массы тела и деменции не ясна, мы рекомендуем сделать выбор в пользу правильного образа жизни, чтобы сохранить здоровье своего мозга, регулярно занимаясь физическими упражнениями, отказавшись от курения и придерживаясь сбалансированной диеты».