ТОП-15 самых полезных низкокалорийных продуктов

Диета — это сложно и временами бессмысленно. Жесткие ограничения ломают психику, но не помогают добиться заветной цели — влезть в джинсы меньшего размера. Постоянные срывы, килограммы «из воздуха» и вечно плохое настроение — вот главные спутники «голодных» диет.Гораздо эффективнее перейти на правильное питание. Необходимо пересмотреть свой рацион и «почистить »его: избавиться от вредных и ненужных продуктов, которые вредят здоровью и провоцируют лишний вес. Вместо них в рацион следует добавить полезные и низкокалорийные продукты. При таком раскладе вовсе не обязательно голодать, чтобы похудеть. Со временем лишний килограммы сами уйдут и больше не вернутся.Как сообщает health info со ссылкой на «Китченмаг», эксперты решили упростить вам задачу и составили список из 15 базовых продуктов, которые можно и нужно есть на диете. Они заряжают организм бодростью и витаминами, но не провоцируют появление лишних килограммов и сантиметров.МорковьМорковь полезна, питательна и низкокалорийна: в 100 граммах продукта содержится всего лишь 35 килокалорий. Морковь богата витаминами А, С, группы В, калием, марганцем, железом. Ее можно подавать к столу в качестве гарнира, ингредиента сложносочиненных блюд или самостоятельного перекуса.Капуста кейлКапуста кейл — самый настоящий суперфуд. Она богата витаминами группы В, минералами, антиоксидантами. В 100 граммах капусты содержится всего 50 килокалорий. Подавайте ее к столу с диетическим мясом птицы или красной рыбой на пару.РукколаРуккола — полезная трава. Ее пикантный, слегка горьковатый вкус станет изысканной изюминкой в любом салате. Сочетайте рукколу с овощами и всегда оставайтесь в прекрасной форме. В 100 граммах этого продукта содержится всего 25 килокалорий.ШпинатКак вы уже поняли, все зеленые овощи и растения содержат в своем составе минимум калорий и максимум витаминов. Шпинат не является исключением. Шпинат богат не только витаминами А, К, С, калием, магнием, цинком и селеном, но и другими полезными веществами. В 100 граммах шпината содержится всего 23 килокалории, а еще 3 грамма белка и 2 грамма углеводов.БрокколиБрокколи — рекордсмен по содержанию полезных веществ: витаминов, минералов, антиоксидантов. Регулярное употребление этого продукта улучшает работу пищеварительной системы и мягко очищает организм. В 100 граммах содержится менее 30 килокалорий.Цветная капустаСледите за фигурой? Налегайте на цветную капусту. В цветной капусте в отличие от брокколи нет зеленого пигмента, но это совершенно никак не влияет на ее полезный состав. В 100 граммах продукта содержится всего 25 килокалорий. Идеальный гарнир, не правда ли?ГрейпфрутГрейпфрут — идеальный продукт для худеющих. Всего лишь четвертинка этого сочного фрукта после обеда или ужина позволит поддержать вес в форме и вернет бодрость и энергию. Грейпфрут нормализует работу пищеварительной системы и улучшает процесс переваривания и усвоения пищи. В 100 граммах фрукта содержится 52 килокалории.Брюссельская капустаБрюссельская капуста — еще один представитель популярной категории продуктов. Она так же популярна, как и брокколи, пекинская, цветная и красная капуста. Выбирайте брюссельскую капусту на ужин: в ней особенного много пищевых волокон и минералов. В 100 граммах содержится всего 43 килокалории.Стручковая фасольСтручковая фасоль — идеальный гарнир. В 100 граммах продукта содержится всего 31 килокалория. Готовьте фасоль правильно: запекайте или варите на пару. Овощ богат витаминами группы В, А, С и клетчаткой. Низкокалорийно, но весьма сытно и питательно.Куриная грудкаКуриная грудка — самая полезная и питательная еда для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов и поддерживать себя в форме. Варите, запекайте, готовьте на пару — вот идеальные способы приготовления этого продукта. В 100 граммах куриной грудки содержится примерно 100 килокалорий.ТрескаТреска — прекрасный вариант рыбы для худеющих. Ее нежный вкус радует вкусовые рецепторы, а питательный состав наполняет организм витаминами и минералами. В 100 граммах трески содержится 75 килокалорий и 16 граммов белка. Идеальный продукт!ГрибыГрибы подходят для рациона худеющих, особенно если речь идет про шампиньоны. Если готовить грибы правильно — варить или запекать, то их калорийность не будет превышать 30 килокалорий. Продукт богат витаминами, минералами, клетчаткой и белком. Сочетайте грибы с овощами и птицей.СельдерейСельдерей — это продукт с отрицательной калорийностью. Что это значит? В процессе его переваривания организм тратит гораздо больше калорий, чем получает. Готовьте из сельдерея легкие закуски, питательные супы и добавляйте продукт в салаты.ПомидорыПомидоры — полезный продукт. В 100 граммах овоща содержится около 20 килокалорий, а еще большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Готовьте из томатов вкуснейшие салаты и миксуйте их с птицей, рыбой и другими овощами.КреветкиКреветки — ценный источник белка. Этот легкий продукт идеален как для обеда, так и для ужина. В 100 граммах продукта содержится примерно 100 килокалорий. Выбирайте правильные варианты приготовления этого блюда: варите, готовьте на гриле, запекайте. Можно смело добавить лимонный сок для вкуса.