Солнечные ванны как защита от рака

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Достаточно два часа в день находиться на солнце, чтобы существенно снизить вероятность раковых заболеваний. С таким интригующим заявлением, противоположным предостережениям врачей о вредности нашего светила, выступил президент Итальянской ассоциации дерматологов /"Адои"/ Патрицио Мулас.Сославшись на исследование американских коллег, он сообщил, что "защитным барьером" выступает витамин Д /кальциферол/, который вырабатывается в организме человека именно при попадании ультрафиолетового излучения на кожу. Таким образом, лето является идеальным сезоном, чтобы получить всю пользу от благотворного воздействия солнца, отметил Мулас.Согласно результатам проведенных исследований, достаточно находиться на солнце по два часа в день, чтобы на 50 проц снизить вероятность заболеваний раком груди, кишечника, предстательной железы. Витамин Д также противостоит инфекционным, аутоиммунным заболеваниям и проблемам с сердечно-сосудистой системой.В то же время недостаток витамина Д /вследствие малочисленности солнечных дней/ является очень распространенным явлением во всем мире, особенно в России, где "слабым утешением" является селедка, содержащая его в большом количестве. Витамином Д также богаты печень рыб, рыбий жир, молоко, сливочное масло и яичный желток. Мулас сообщил, что нехватка солнечного света и, как следствие, витамина Д, значительно увеличивает вероятность заболевания раком, в частности, кишечника.Президент "Адои" порекомендовал чаще находиться на солнце, но, тем не менее, не забывать и о предосторожности - повышенная агрессивность солнечных лучей последнего десятилетия представляет угрозу для кожи. Однако, по словам медика, "иногда чрезмерный страх заболеть раком кожи приносит больше ущерба, чем пользы здоровью".