Розовые таблетки помогают лучше, чем белые

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"Какую же пилюлю выбрать, красную или синюю?" - главный герой культовой "Матрицы" Нео мучился вопросом, ответ на который дали индийские ученые. Они установили, что именно розовые и красные таблетки оказывают максимальный эффект.На отношение пациентов к своим лекарствам влияют цвет, форма, вкус и даже название таблеток. Специалисты из Университета Бомбея доказали, что правильное сочетание внешних качеств препарата действительно запускает эффект плацебо. Самыми "лечебными" цветами оказались красный и розовый, пациенты воспринимают их более дружелюбно.Ученые провели масштабное исследование среди более чем 600 человек, сообщает odanah.ru. Выяснилось, что субъективное восприятие лекарственных форм важно для 75% из них. Около 14% опрошенных заявили, что желтый цвет ассоциируется у них с соленым или кислым вкусом, тогда как розовые и красные таблетки и пилюли кажутся заведомо сладкими. Примерно столько же людей (чуть больше 11%) считают белый и синий цвета "горькими", а 10% опрошенных сказали, что воспринимают оранжевые лекарства как кислые.Участники исследования среднего возраста в два раза чаще отдают предпочтения именно красным и розовым таблеткам. Среди молодых пациентов процент чуть меньше, однако ученые говорят, что на женщин цвет лекарства воздействует чуть сильнее, чем на мужчин. "Красный цвет вообще очень важен для человека. Это цвет крови, цвет жизни. Он чрезвычайно эмоционален, потому, возможно, именно розовые и красные таблетки вызывают у пациентов больше доверия, чем любые другие", - выразил предположение один из авторов исследования, доктор Шривастава.Ученые предложили использовать выводы, сделанные по результатам исследования, при разработке планов по продвижению новых наименований препаратов в различных целевых группах - по возрасту, полу и так далее. "Ритуал восприятия может оказывать существенное влияние на процесс лечения: если таблетки вызывают доверие у пациента, он аккуратнее их принимает, эффективность повышается и просто от осознания пользы препаратов "правильного" цвета", - сообщил доктор Шривастава.