Новый тест поможет предсказать риск смерти у больных раком груди
«Это большой прогресс в персонализации ухода за женщинами с раком молочной железы, – говорит доктор Лора Эссерман. – Теперь мы можем идентифицировать мелкие опухоли молочной железы, и, если они не имеют шансов на повторное развитие, мы можем сказать женщинам, что потребности в агрессивном лечении нет, так как шансы умереть от рака минимальны».
Исследователи изучили эффективность теста под названием MammaPrint лет у 652 пациентов, у которых рак не перешел на лимфатические узлы, и чьи опухоли имели диаметр не более 3 см. После осуществления лечения 311 больным был назначен препарат для предотвращения образования повторных опухолей, в то время как 339 не получали дополнительного лечения. Результаты показали, что тест, который анализирует около 70 генетических «подписей», определил 15% участников как имеющих низкий риск повторного развития рака груди.
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