Новый тест поможет предсказать риск смерти у больных раком груди

Новый тест, разработанный учеными из Университета Калифорнии, позволяет выявить риск возвращения рака у пациентов с опухолями молочной железы, что дает возможность избежать агрессивных вариантов терапии. Такие пациенты обычно имеют высокие шансы на повторное развитие рака после начального лечения, независимо от того, была ли проведена дополнительная терапия с целью пресечения возвращения опухоли.«Это большой прогресс в персонализации ухода за женщинами с раком молочной железы, – говорит доктор Лора Эссерман. – Теперь мы можем идентифицировать мелкие опухоли молочной железы, и, если они не имеют шансов на повторное развитие, мы можем сказать женщинам, что потребности в агрессивном лечении нет, так как шансы умереть от рака минимальны».Исследователи изучили эффективность теста под названием MammaPrint лет у 652 пациентов, у которых рак не перешел на лимфатические узлы, и чьи опухоли имели диаметр не более 3 см. После осуществления лечения 311 больным был назначен препарат для предотвращения образования повторных опухолей, в то время как 339 не получали дополнительного лечения. Результаты показали, что тест, который анализирует около 70 генетических «подписей», определил 15% участников как имеющих низкий риск повторного развития рака груди.