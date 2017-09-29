Неизлечимый рак мозга оказался десятью разными видами болезни

Команда ученых из Института исследования рака (The Institute of Cancer Research) выяснила, что смертельная опухоль головного мозга у детей на самом деле может быть одной из десяти различных форм заболевания.При каждой из этих форм показана специализированная схема лечения в зависимости от ее генетических причин. Это очень важно, так как такое персонализированное лечение работает намного эффективнее, чем «общее», когда все десять типов лечат одинаково. Некоторые разновидности, отметили специалисты, вполне поддаются лечению с помощью средств, которые либо уже есть на рынке, либо находятся в разработке.Исследователи собрали данные о 1067 случаях, когда пациентам (как детям, так и взрослым в возрасте до 30 лет) ставили диагноз «злокачественная опухоль головного мозга». 910 случаев были взяты из ранее проводившихся анализов исследований, еще 157 случаев были новыми, нигде до этого не рассматривавшимися. Хотя опухоли головного мозга встречаются редко, среди всех видов рака они занимают лидирующие позиции по смертности, дети с такими заболеваниями живут обычно не более 9-15 месяцев. Изучение биологии опухолей дало возможно классифицировать их – в зависимости от того, где они располагались, в каком возрасте возникали, какие генетические мутации приводили к их возникновению и – что особенно важно – какие ключевые гены были повреждены. Например, опухоли, при которых мутация наблюдалась в гене BRAF, были намного менее опасными, чем все остальными, и фактически не имели права называться высокоагрессивными.В некоторых случаях мутации возникали в генах PDGFRA, KIT, MYCN, EGFR, CDK6 – и лекарство, которое может помочь пациентам в таких случаях, уже создано. Еще в нескольких случаях выяснилось, что лекарство, которое может спасти человека, разрабатывается в настоящее время. Таким образом, подчеркнули специалисты, жизненно необходимо определить, что именно привело к развитию опухоли, и, возможно, эта причина может стать ключом к выздоровлению пациента.