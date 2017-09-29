Ученые реабилитировали калорийные продукты

Британские диетологи развенчали миф о вредности ряда продуктов – от сливочного масла до шашлыкаПо данным последних исследований, в постном «красном» мясе меньше жира, чем в курице, особенно откормленной. Даже в 100 граммах курицы, которую кормили кукурузой, содержится 129 калорий и 4,8 грамма жира, по сравнению со 135 калориями и всего 4,5 граммами жира в куске постного мяса того же веса из оковалка говяжьей туши.Кроме того, говяжья вырезка содержит в 3 раза больше поднимающего тонус железа и почти в 4 раза больше цинка, необходимого для иммунитета. Мороженое, которого пытаются избегать большинство следящих за своей фигурой, тоже оказывается не настолько вредным для талии. «Мороженое медленно переваривается.Другими словами, оно перерабатывается в желудке медленно и постепенно насыщает кровь сахаром, а потому в отличие от других десертов, таких как шербет или пудинги и торты со взбитыми сливками, его можно съесть немного, и больше вам не захочется», – утверждают специалисты.Обычный шарик мороженого весом 75 граммов содержит всего 114 калорий и 6 граммов жира (для сравнения, в средней порции чизкейка (творожный пирог) – 511 калорий и 43 грамма жира). Не столь полезен и переход с белого хлеба на выпечку с отрубями.Действительно, в 50-граммовом куске белого хлеба содержится 0,8 грамма клетчатки, а в том же количестве хлеба с отрубями – 2,5 грамма (дневная норма составляет 18 грамм), что очень полезно для кишечника.Но белый хлеб превосходит другие сорта по содержанию минералов, и содержит не меньше полезного для костей кальция, чем хлеб с отрубями. К тому же, кальций, содержащийся в белом хлебе, гораздо лучше усваивается организмом как раз из-за небольшого содержания клетчатки.Не оправдана, по мнению диетологов, и боязнь натурального сливочного масла, которое многие пытаются заменять на смесь масел промышленного производства, искусственно отягощенных до состояния маргарина.10-граммовый кусочек масла, которого вполне достаточно, чтобы покрыть тонким слоем два куска хлеба, содержит 8 граммов жира, из которых 5 граммов представляют собой насыщенный жир. Это около четверти дневной нормы жира для женщины и около шестой части – для мужчины.То же количество жира содержится в небольшой порции латте из кофейни.К тому же, масло является одним из немногих продуктов, содержащих витамин D. Шашлык, по словам специалистов, вообще является одним из самых здоровых блюд «быстрой кухни».Стандартная порция шашлыка из баранины содержит 232 калории и 6 граммов жира (это меньше, чем такая же порция шашлыка из курицы), а также набор полезных минералов, включая железо.А вот чесночного соуса, который подается к шашлыку, диетологи советуют избегать, ведь это просто майонез с чесноком, столовая ложка которого содержит 207 калорий и 22 грамма жира (стандартный гамбургер из «Макдональдса» – 250 калорий и 8 граммов жира).Воистину говорят, чтобы похудеть, нужно иметь силу воли и … огромное желание дозвониться до врача – диетолога.