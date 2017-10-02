Ученые вычислили самое простое универсальное лекарство

Медики доказали, что эффект плацебо работает даже в тех случаях, когда пациент знает о фиктивности препарата.Ради этого ученые заставили участников эксперимента держать руку на разогретой плите.160 добровольцев должны были как можно дольше терпеть боль от раскаленного металла. Предварительно участникам вкололи местную анестезию, которая на самом деле была "пустышкой" – плацебо. Не все подопытные знали об этом. Добровольцев разделили на три группы.Одной просто не сообщили об обмане, заверив их, что дали им лидокаин, другой подробно рассказали о работе эффекта плацебо и его влиянии на здоровье, а третьей части участников просто сказали о фиктивном обезболивании, не вдаваясь в подробности, написали авторы исследования в журнале Pain.В результате, дольше всего руку на плите продержали испытуемые из первых двух групп – они показали результат, ощутимо превосходящий достижения третьей части участников. Таким образом ученые доказали, что эффект плацебо работает, даже когда пациент знает, что ему дают "пустышку".По словам экспертов из Гарвардского Университета и их коллег из Университета Базеля, это может привести к развитию дешевых и доступных лекарственных препаратов, которые работают только на силе внушения. Раньше специалисты считали, что плацебо оказывает эффект только если человек не догадывается, что его "обманывают". По словам врачей, на этом принципе работает гомеопатия, которая на самом деле не несет никакого медицинского эффекта.