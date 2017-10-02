Эксперты рассказали, как определить свежесть рыбы

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Эти методы легко подскажут вам, испорченная рыба или нет.Увы, не всем повезло родиться у океана, чтобы ежедневно баловать себя свежими морепродуктами. В наших краях покупка рыбы больше похожа на игру в русскую рулетку: никогда не знаешь, попался тебе качественный продукт, или же после сытного ужина придется обращаться за помощью к доктору. Чтобы избежать отравления, узнаем, как распознать испорченную рыбу.ЗАПАХ АММИАКА. Существует мнение, что если рыба пахнет аммиаком – ее можно есть. На самом деле аммиачный запах вызван деятельностью микробов, вызывающих биологическое разложение продукта. Слабый запах говорит о том, что перед вами рыба не первой свежести, но более сильный, гнилой запах – грозный сигнал о ее непригодности. Аккуратно приподнимите жаберную крышечку и понюхайте: свежая рыба, как правило, не имеет запаха, либо же пахнет йодом.ЧЕШУЯ, ЖАБРЫ И ГЛАЗА. У свежей рыбы чешуя плотная и упругая, плавники влажные и мягкие, розовые или ярко-красные жабры без слизи, а глаза – прозрачные и выпуклые. Желтоватый, серый цвет жабр, мутные или впалые глаза – признаки гниения. Именно поэтому недобросовестные продавцы часто удаляют рыбе глаза или отрезают голову: так идентификация некачественного продукта значительно усложняется.МЯСО. Мясо свежей рыбы отличается упругостью, влажностью, сочностью, блеском (не путать со слизью!) и привлекательным внешним видом. Нажмите на него пальцем: если мясо долго не восстанавливает прежнюю форму, перед вами испорченная рыба.ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ. Тухлая рыба всплывает, если бросить ее в воду, потому не поленитесь провести этот нехитрый эксперимент перед приготовлением блюда.Покупая рыбу в магазине, обращайте внимание на дату упаковки. Решили приобрести товар на рынке? Поинтересуйтесь у продавца, когда был сделан улов.Иногда, чтобы придать рыбе более привлекательный товарный вид, ее мясо окрашивают. Особенно касается это соленой или копченой рыбы. Мясо хорошей натуральной рыбы имеет бледноватый оттенок. Ярко-красный или насыщенный оранжевый цвет свидетельствует о наличии красителей.Даже мороженая рыба не может храниться бесконечно. Этот продукт лучше употреблять незамедлительно, иначе есть риск получить отравление.ЧЕМ ОПАСНА СЫРАЯ И НЕСВЕЖАЯ РЫБА? Как и любой продукт, рыба нуждается в правильном приготовлении. Термическая обработка свежей рыбы убережет вас от возможных опасностей, связанных с ее употреблением. Но что будет, если есть сырую рыбу?Статистика свидетельствует, что именно таким образом происходит заражение человека описторхозом. Это паразитарное заболевание вызвано плоскими червями-сосальщиками. Их жизнедеятельность вызывает острое воспаление поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Человек ощущает сильную боль в правом подреберье, а температура поднимается до 39 градусов. В случае возникновения таких симптомов немедленно обратитесь к врачу.