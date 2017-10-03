Эксперты выяснили, кому в первую очередь угрожает рак кожи
Вызванный воздействием солнца на коже рак убивает строителей в Англии со скоростью по одному человеку каждые две недели, как установили исследователи из Имперского колледжа Лондона.
Почти половина разнорабочих, скончавшихся от злокачественной меланомы, являются каменщиками и другими строителями. Это связано с тем, что строители очень часто работают под открытыми лучами солнца, которые провоцируют развитие наиболее смертоносной разновидности рака кожи. На втором месте в этом списке оказались фермеры. От злокачественной меланомы также чаще умирают полицейские и солдаты.
В целом, авторы исследования отмечают существенный всплеск заболеваемости раком кожи среди жителей Великобритании. Теперь для того, чтобы попасть в группу риска, совершенно необязательно проживать где-нибудь в средиземноморском регионе с традиционно солнечным климатом. Вот почему работникам, которые проводят много времени на солнце, необходимо очень серьезно подходить к вопросу защиты от воздействия солнечных лучей.
Отметим, что эти лучи крайне необходимы для выделения в организме витамина D, который требуется нашим костям. Но избыток солнечной радиации провоцирует рак кожи. Особенно важно использовать солнцезащитные крема в промежутке от 11 утра до 3 часов дня, когда радиация от солнца является наиболее опасной для нашего организма. Это касается всех, кто проводит много времени на улице, включая строителей, полицейских даже почтальонов.
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