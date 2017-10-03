ТОП-8 необычных способов, которые помогут снизить риск развития рака

Эксперты назвали 8 необычных способов, которые, по данным научных исследований, позволяют снизить риск развития рака.Наука говорит о том, что почти 60% опухолей вызываются нездоровыми привычками и неправильным образом жизни, а лишь 40% приходится на генетику и прочие факторы, на которые мы не способны повлиять. Все хорошо знают о том, что такие факторы риска, как курение, ожирение или сидячий образ жизни увеличивают риск опухолей. Еще одним фактором риска рака является хронический стресс, и особенно это верно для мужчин.Эксперты сайта Timesofindia.indiatimes.com назвали 8 необычных способов, которые, по данным научных исследований, достоверно уменьшают вероятность развития рака.Бокал пива. Пиво может защищать человека от бактерии под названием Helicobacter pylori, которая способствует возникновению язв и, возможно, опухолей желудка. Умеренное употребление пива оказывает положительное воздействие на здоровье в этом плане. Однако если доза пива будет превышать одну-две порции в день, то вырастет риск опухолей ротовой полости, горла, пищевода и печени. Особенно опасен избыток пива для женщин, так как он повышает риск рака груди на 10%.Движения. Недавно ученые доказали, что люди должны сидеть меньше для того, чтобы не заболеть раком. Вероятность возникновения опухолей, особенно опухолей матки, кишечника и легких, увеличивается на 10% на каждые дополнительные два часа, которые мы проводим в сидячем положении. Причем этот сидячий образ жизни часто отменяет все те преимущества, которые дают нам регулярные физические нагрузки.Маринованное мясо. Привычка жарить мясо приводит к появлению в составе этого продукта множества химических веществ, которые связаны с раком. Однако ученые Американского института онкологических исследований выяснили, что маринование мяса предотвращает прямой контакт с пламенем, что снижает количество канцерогенных химических веществ, рождающихся при его приготовлении. Для самого простого маринада используйте смесь лимонного сока с двумя чайными ложками оливкового масла, одной чайной ложкой меда и несколькими дозами соевого соуса, а также горчицы.Правильное хранение фруктов. Многие из нас привыкли держать фрукты в холодильнике, однако тем самым мы лишаем их нутриентов, помогающих в борьбе с раком. Вот почему очень важно хранить фрукты и некоторые овощи при комнатной температуре.Овощи не в микроволновке. Если вы привыкли разогревать овощи в микроволновке, то пришла пора отказаться от этой практики и перейти к использованию пара. Исследования показывают, что после микроволновки в овощах резко падает уровень витамина C. А в брокколи, к примеру, исчезает 97% флавоноидов, которые сражаются с раком.Отказ от ароматических свечей. Иногда воздух в нашей квартире бывает значительно более грязным, чем на улице. Худшим загрязнителем является табачный дым, но некоторые летучие органические компоненты выделяются и при использовании определенных очищающих продуктов, освежителей воздуха и ароматических свечей.Меньше соли. С солью связано 14% опухолей желудка. Ежедневный прием этого минерала не должен превышать 6 г, поэтому внимательно следите за солеными продуктами, которые входят в ваш рацион.Сон в темноте. Многочисленные исследования связывают длительное воздействие искусственного освещения по ночам с повышенным риском некоторых опухолей, включая рак груди и простаты. Искусственное освещение вызывает появление стрессового гормона кортизола, который подавляет иммунную систему.