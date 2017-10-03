Полезные советы тем, кто собирается жениться на женщине с ребенком

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Опираясь на собственный опыт, наш читатель написал хлесткий, ироничный текст на эту тему. Обращается он ко всем мужчинам. На «ты», как к друзьям по «счастью». На всякий случай сохраните его себе – никогда не знаешь, как сложится жизнь.Итак, ты познакомился с женщиной. Вы начали встречаться, ты влюбился и узнал, что вас в этом союзе не двое. Вас трое. У нее есть ребенок, которому сейчас…0 ЛЕТЭто самое безобидное, что может с тобой случиться. За одним исключением: ты постоянно будешь думать о том, родится ли ребенок здоровым. Готовься к ночным кошмарам на эту тему.1,5-2 ГОДАПеленки, соски, теплое молоко в бутылочках – все еще главная составляющая бардака в доме. Но есть повод порадоваться: жене уже можно немного алкоголя и прочих радостей жизни. Вечером можно насладиться друг другом, но недолго: чадо все почувствует и быстро прервет вашу идиллию плачем.Попрощайся со сном. Но не ропщи: двух лет бессонницы ты успешно избежал, все равно что от армии откосил. По утрам будет казаться, что возле его кроватки прокисло молоко. Но нет, это пахнет он. Можешь проверить. Когда он будет спать с вами, ты будешь чувствовать, как ночью, потея, он все сильнее прилипает к тебе.Первое время, когда ты будешь брать его на руки, он будет плакать, ведь он пока не привык к тебе – если вообще знает, кто ты такой. Наберись терпения, приучай его к себе (не путай с глаголом «приручать»).Может случиться, что однажды, когда ты придешь забирать своего ребенка, тебя заберет полиция за попытку его похищенияЕсли ты брезглив, сразу скажи, что подгузники менять не будешь. И ты, и он чище будете. Стерпится-слюбится – это не про подгузники.Он будет постоянно падать. В разные стороны. Полезно для твоей реакции, если попробуешь его ловить. Ты удивишься, сколько в квартире углов, о которые он непременно будет биться головой, даже когда просто сидит или стоит на месте. Если у тебя есть хоть немного врожденного отцовского инстинкта, твои нервы от его падений и ударов будут постепенно расшатываться.Ты поймешь, что рядом с тобой чертовски одаренный лингвистический гений. Он без труда запоминает и повторяет твои слова и делает это всегда кстати – например, при родителях жены. Придется следить за своей речью, если не хочешь видеть их удивленно-рассерженные взгляды.Кстати, о ее родственниках. Наберись терпения и приготовься к бесконечным советам с их стороны. Но самыми обидными для тебя, пожалуй, станут слова тещи: «А давай-ка лучше я сама». Потому что тебе вроде как не доверяют. А ты ведь не привык к этому, да?Совет. Если дотянешь до момента, когда он пойдет в детский сад, первый раз иди туда с женой. Пусть она представит тебя всему персоналу. Иначе может случиться, что однажды, когда придешь забирать своего ребенка, тебя заберет полиция за попытку его похищения.8 ЛЕТСтадия подгузников для тебя завершилась, так и не начавшись. И это единственный положительный момент.Если в любимом пабе у тебя уже есть определенный авторитет, то тут его придется зарабатывать заново. Быть для него примером означает одно – расставание со своими вредными привычками. Всеми. Еще раз – всеми! Сможешь?Значительно замедлить рост твоего авторитета может ситуация, когда его родной отец совсем недавно покинул семью. Жди сравнений в духе: «А вот мой папа…» и провокаций: «А ты как мой папа можешь?» Хорошо, если на этот случай у тебя есть пара хитрых трюков. Запомни, никаких злорадных «А твой папа так может?», просто покажи их ему. Он оценит, поверь.Не жди, что он сразу начнет называть тебя папой. Неизвестно, начнет ли вообще. Почувствуешь, как это странно, когда мелюзга обращается к тебе по имени.В этом возрасте у ребенка открываются глаза на окружающий мир. Он ускоренно стремится его познать – естественно, не без твоей помощи. Начни почитывать разные факты в Википедии. Наконец-то у тебя появился стимул расширять свой кругозор. А ребенок не должен знать, что ты чего-то не знаешь.Тебе придется полюбить детей. Временами дома их будет много. На свой день рождения, к примеру, он будет сам приглашать друзей и вряд ли их количество будет согласовываться с собой. Примерно в этом возрасте дети хотят домашнее животное. Все твои попытки доказать, что рыбки – это тоже хорошо, будут тщетны. Смирись.Не факт, что с детьми это сработает, но на всякий случай пересмотри пару серий «Обмани меня» с Тимом РотомТы обязательно поругаешься с женой на предмет того, в какой кружок его отдать. Скрипка – это хорошо, но на улице ею вряд ли отобьешься. Гни свою линию, что джиу-джитсу лучше.Тебе придется снова окунуться в волшебный мир знаний начальных классов. Возьми заранее его учебники и выучи ответы на последних страницах. Просто подсказать правильный ответ не прокатит. Еще надо будет объяснить, почему и как получился именно такой ответ.Высока вероятность того, что твое знакомство с завучем или директором школы произойдет отнюдь не по приятному поводу. Но все равно на скрипку пусть лучше ходят другие дети. Из школы он будет приносить знания. И не только те, что ему втолковали в классе, но и полученные на заднем дворе школы. Вспомни, как наказывали тебя, подумай, стоит ли делать так же.Он научится врать. Не факт, что с детьми это сработает, но на всякий случай пересмотри пару серий «Обмани меня» с Тимом Ротом, чтобы доказать ребенку: тебе врать бесполезно.Тебе придется весьма деликатно объяснить, чем мужчина отличается от женщины и почему они хотят быть вместе. Не забудь запаролить папки с «обучающим» видео на своем компьютере.Совет. Вставая ночью в туалет, не ленись включать свет, ведь где-то на просторах коридора твои стопы ждет фигурка солдатика или деталь конструктора Lego, а мужчинам кричать в ночи не пристало.18+Неплохо, если ты старше его хотя бы лет на 10. Для начала попроси его назвать тебя папой. Вместе посмеетесь, это разрядит обстановку. Для него ты всего лишь очередной ухажер матери, и не дай бог тебе ее обидеть. Еще ты просто старший товарищ, и тебе надо с ним дружить.Хочешь или нет, придется с ним соревноваться. По возможности участвуй только в тех видах состязаний, где использование физических ресурсов минимально. Бильярд, пинг-понг, преферанс, сканворды. Или просто удиви его, сбив в боулинге из седьмой и десятой кеглей.Твои музыкальные кумиры будут стонать и переворачиваться. Новая музыка сильно отличается от той, к которой ты привык. Не навязывай, но постарайся привить ему привычку слушать настоящие рок, джаз и блюз. В свое время он скажет тебе за это спасибо. Заодно объясни, что великий и ужасный Оззи не имеет отношения к волшебной стране Оз.Ты сможешь наконец взглянуть на мир молодежной моды под другим углом. А потом и на себя в зеркалоПродумай реакцию и действия на случай, если одна из его поклонниц окажется той, с которой ты вчера познакомился в пабе на пятничной встрече с друзьями, иначе выйдет конфуз.Ты впервые увидишь себя со стороны, когда он придет домой пьяным, а такое, поверь, случится обязательно. Как реагировать, подскажут опыт и совесть. В целях тренировки попробуй завершить фразу: «Мне можно было, а ему...»Совсем не обязательно, что у него будет такая же шикарная борода, как у тебя, или твоя борода будет шикарнее, чем у него. Все дело в генах. Но все равно научи его бриться, и на очередной юбилей можешь подарить ему опасную бритву. У его друзей такой точно нет, только если их отцы сейчас не читают эту статью.Ты сможешь наконец взглянуть на мир молодежной моды под другим углом. А потом и на себя в зеркало. И запрети ему наконец подворачивать штаны. Твоя нервная система основательно взбодрится, когда после получения прав он сядет за руль и вы впервые выедете в город. Зато у тебя появится личный водитель, который будет забирать тебя по пятницам.***В принципе, все то же самое ждет тебя и в случае, если с ребенком вас будут связывать общие гены. Так что сохрани себе эту памятку: предупрежден – значит вооружен.