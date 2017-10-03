Родителей не будут штрафовать за отсутствие прививок у детей

В середине сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в Минздраве ищут способы повлиять на родителей, которые отказываются прививать своих детей. Среди возможных мер, направленных на усиление ответственности родителей, называли перерасчет оплаты больничного листа в случае заболевания непривитого ребенка, и даже взимание штрафов с родителей.«Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», – пояснила министр.В комитете Госдумы по охране здоровья идея Минздрава поддержана не была. Глава комитета Дмитрий Морозов сообщил, что «нереально прописать ответственность, о которой говорит Минздрав», а потом менять механизм оплаты больничного, штрафовать родителей, отказывающихся от вакцинации детей, или вводить ограничения на поступление непривитых детей в высшие учебные заведения.«Прививки нужны, но также нужна и особая ответственность в этом вопросе, особенно когда стоит вопрос о прививках детям, которые имеют аллергические заболевания, или больных детях. Это все требует нашего особого внимания. Это совместная работа здравоохранения и родительского сообщества». Морозов подчеркнул, что вопрос вакцинации очень важен, но предложение Минздрава поддержать комитет не готов.