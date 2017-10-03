Родителей не будут штрафовать за отсутствие прививок у детей
«Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», – пояснила министр.
В комитете Госдумы по охране здоровья идея Минздрава поддержана не была. Глава комитета Дмитрий Морозов сообщил, что «нереально прописать ответственность, о которой говорит Минздрав», а потом менять механизм оплаты больничного, штрафовать родителей, отказывающихся от вакцинации детей, или вводить ограничения на поступление непривитых детей в высшие учебные заведения.
«Прививки нужны, но также нужна и особая ответственность в этом вопросе, особенно когда стоит вопрос о прививках детям, которые имеют аллергические заболевания, или больных детях. Это все требует нашего особого внимания. Это совместная работа здравоохранения и родительского сообщества». Морозов подчеркнул, что вопрос вакцинации очень важен, но предложение Минздрава поддержать комитет не готов.
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Добавил Ivan в категорию Педиатрия
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