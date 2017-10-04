Рак и бесплодие не связаны с мобильными телефонами

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Британское Агентство по охране здоровья опубликовало очередной доклад, в котором говорится, что доказательства вреда мобильных телефонов для здоровья человека до сих пор не получены, сообщают зарубежные СМИ.Изучив несколько сотен исследований по этой теме, британские специалисты не нашли убедительных доказательств того, что в процессе активного использования мобильного телефона, может повыситься риск развития таких заболеваний, как рак, болезни мозга и бесплодие.Тем не менее, ученые подчеркивают, что мониторинг этой проблемы должен продолжаться, поскольку о долговременных эффектах пока известно мало. Эксперты также отмечают, что необходимо выполнить дополнительную работу по изучению воздействия радиочастотных полей на мозговую деятельность, а также проследить возможную связь с поведенческими проблемами у детей.Результаты исследований показывают, что даже те люди, которые сообщают о своей радиочастотной чувствительности, не испытывают никаких проблем со здоровьем, используя мобильник. А прямых доказательств того, что облучение вызывает опухоли головного мозга, другие виды рака, бесплодие и сердечно-сосудистые заболевания - нет.