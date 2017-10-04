Рак и бесплодие не связаны с мобильными телефонами
Изучив несколько сотен исследований по этой теме, британские специалисты не нашли убедительных доказательств того, что в процессе активного использования мобильного телефона, может повыситься риск развития таких заболеваний, как рак, болезни мозга и бесплодие.
Тем не менее, ученые подчеркивают, что мониторинг этой проблемы должен продолжаться, поскольку о долговременных эффектах пока известно мало. Эксперты также отмечают, что необходимо выполнить дополнительную работу по изучению воздействия радиочастотных полей на мозговую деятельность, а также проследить возможную связь с поведенческими проблемами у детей.
Результаты исследований показывают, что даже те люди, которые сообщают о своей радиочастотной чувствительности, не испытывают никаких проблем со здоровьем, используя мобильник. А прямых доказательств того, что облучение вызывает опухоли головного мозга, другие виды рака, бесплодие и сердечно-сосудистые заболевания - нет.
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Добавил student в категорию Онкология
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