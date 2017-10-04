Почему у вас дергается глаз

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В медицине повторяющееся сокращение круговой мышцы глаза называется миокимия века. Но важнее то, что дергающийся глаз раздражает, и не всегда тик можно остановить усилием воли.Вы слишком много нервничаетеНаверняка вы замечали, что перед дедлайном или важным событием ваши глаза начинают вести себя странно. Это нормальная реакция организма — из-за стресса возрастает уровень кортизола и адреналина, и мышцы глаз могут быть чувствительнее, чем обычно. Любой стресс, хронический или внезапный, может вызвать спазм века.Вы слишком утомленыКогда ваши силы на исходе, нервная система тоже работает из последних сил, и побочным эффектом может стать непроизвольно дёргающееся веко. Чем больше усталость, тем сильнее тик. Если сократить время пребывания за компьютером и высыпаться, симптом может пройти сам через несколько дней.Вы переборщили с кофе или шоколадомИзбыток кофеина может вызвать гиперактивность нервов и мышц вокруг глаз, что приводит к подёргиванию века. Такая реакция свойственна не всем людям, но если вы замечаете, что после кофе или шоколада ваши глаза испытывают дискомфорт, попробуйте пересмотреть свой рацион.У вас глазная инфекция или аллергияБлефарит или конъюнктивит может быть причиной тика. Бактерии вызывают воспаление, покраснение и как следствие — спазм мышц. При приступе аллергии подёргивание глаза — одна из самых распространённых реакций, которая сопровождается отёчностью и зудом вокруг этой области. Подёргивания век могут быть связаны и с синдромом сухого глаза — закапывание увлажняющих капель облегчит это состояние.Людмила Панюшкина, врач-офтальмолог, отмечает: «Причины, заставляющие веко дёргаться, в большинстве случаев можно устранить самостоятельно, без специального лечения. Отдохните, ограничьте употребление напитков, содержащих кофеин и алкоголь, — и подёргивания уйдут в течение нескольких дней. Но если они не проходят спустя 1—2 недели, это может говорить о серьёзных заболеваниях. Например, если тик полностью закрывает веко (блефароспазм) или затрагивает другие части лица (гемифациальный спазм, вызванный поражением лицевого нерва).Если вы отмечаете снижение зрения, покраснение, выделения из глаз, боль и светобоязнь — эти симптомы могут быть следствием поражения роговицы, конъюнктива, воспалительных заболеваниях глаз, неправильного роста ресниц. В таких случаях стоит обратиться к офтальмологу».