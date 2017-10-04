Жевательная резинка не помогает в борьбе с кариесом
Специалисты утверждают, что жевательная резинка вычищает только жевательную поверхность зубов, а самые опасные в плане кариеса зоны в промежутках между зубами она очистить не может, для этого необходима зубная нить или щетка.
Также жевательная резинка в первые полтора часа после еды способствует выработке желудочного сока, что помогает перевариванию пищи, но для людей с повышенной кислотностью это негативный эффект, так как у них и так кислоты вырабатывается в избытке. А жевать на голодный желудок и вовсе опасно, так как перевариваться нечему, и страдают стенки желудка, что может привести к гастриту и другим проблемам с желудком, подчеркнули медики.
Специалисты рекомендуют использовать зубную нить. Но по ее использованию есть некоторые ограничения, так как у людей с широко расставленными зубами и зубная щетка с таким справится, а у кого зубы растут плотно — зубная нить не пролезет. Кроме того ею можно повредить десну. Лучшим же средством в борьбе с кариесом, по мнению экспертов, остается зубная щетка.
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