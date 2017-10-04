Молоко разрушает мозг?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Всем известно, что витамины полезны для здоровья. В частности, кальций помогает укреплять костную ткань. Однако последние открытия ученых показывают, что далеко не всем стоит увлекаться продуктами, содержащими этот элемент.Как выяснили специалисты, кальций, содержащийся в больших количествах в молочных продуктах, может плохо влиять на мозговые функции. По словам экспертов, он зачастую становится причиной нарушения умственной деятельности. Этот элемент сужает кровяные сосуды, что приводит к слабоумию у пожилых людей. Витамин D, помогающий усвоению кальция, только усугубляет положение вещей. В совокупности эти вещества приводят к неприятным последствиям.Выводы ученых были сделаны на основании ряда экспериментов, в которых принимали участие пожилые люди в возрасте от 60 до 86 лет. В ходе исследования выяснилось, что при прочих равных условиях у тех стариков, которые употребляли больше кальция и витамина D, нежели остальные, пораженных тканей в мозгу оказывалось значительно больше. А чем их больше, тем вероятнее возникновение слабоумия. По словам специалистов, отложения кальция приводят к закупорке кровеносных сосудов, это и влияет на мозговую деятельность, поскольку приток крови уменьшается.В связи с нарушением когнитивных функций головного мозга, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так что пожилые люди в большей степени становятся подвержены инсультам.Как отметила участвующая в проведении исследования доктор Марта Пейн из Университета Дюка в Северной Калифорнии, "все больше в последнее время врачи обеспокоены последствиями избытка кальция. Особенно в связи с тем, что реклама призывает употреблять его как можно больше". Ученые пытаются проинформировать общественность, ознакомить людей с результатами своей работы. Возможно, это предотвратит массу заболеваний.Специалисты убеждены: пожилым людям необходимо особо тщательно следить за своей диетой. По возможности, стоит сокращать употребление молочных продуктов, апельсинового сока и злаковых культур, богатых кальцием, а также воздержаться от больших количеств морской рыбы и печени, содержащих витамин D.