Удалять родинки можно и нужно!

Вопреки всем предрассудкам о том, что родинки удалять ни в коем случае нельзя, врачи говорят, что во многих случаях их удалять даже необходимо. К счастью прошли времена, когда они считались особыми метками, которые даны человеку до рождения, могут влиять на судьбу и так далее. Теперь забота о своем здоровье стоит на первом месте. В большинстве же случаев удаление родимых пятен - это скорее эстетический момент. Родинки, особенно если они крупные, выглядят некрасиво на открытых участках тела, поэтому существует множество безопасных способов навсегда избавиться от них без побочных осложнений.В большинстве своем родинки и родимые пятна - это доброкачественные образования, но воздействовать на них самостоятельно категорически запрещено и крайне опасно. Часто люди сами вызывают воспаление и другие изменения характеристик родинок, небрежно относясь к ним, например, при бритье, а также выдергивая волосы, при слишком интенсивной чистке лица, например, пользуясь скрабами.Показания к удалению родимых пятен (невусов):- изменения размера, объема- появление по краю родинки ободка воспалительного характера, припухлости- потемнение или осветление пятна- искривление контура- раздражение, шелушениеПеред тем, как удалить родинку, необходима консультация дерматолога, а лучше онкодерматолога, потому что только специалист подскажет, какой способ выведения показан конкретному пациенту исходя из характеристик самого родимого пятна и состояния здоровья.Методы удаления родинок: лазер, радионож, электроагуляция (воздействие током высокой частоты), криодеструкция (воздействие жидким азотом), хирургический метод.Врачи утверждают, что самый предпочтительный метод удаления родинок именно электроагуляция. После процедуры можно сразу направлять новообразование на анализы, тогда как лазер и жидкий азот не предусматривают этого. При электроагуляции возникает термическое поражение области вокруг родимого пятна, она оставляет маленькие, едва заметные следы, при других методах могут остаться более глубокие и долго незаживающие рубцы.Лазер считается самым эффективным способом удалить родинки. При использовании лазера происходит тромбирование мелких сосудов, а значит, крови не будет, к тому же это снижает риск образования метастаз, восстановление поврежденной области идет гораздо быстрее, чем в остальных случаях. Лазерное воздействие практически не чувствуется пациентом. Немаловажный момент, особенно когда речь идет о родинках на лице - это очень хороший косметический эффект.Хирургическое воздействие подразумевает сечение кожи на участке в 3-5 см. Это самый распространенный сегодня метод, его рекомендуют при опасности онкологии.Криодеструкция - воздействие жидким азотом. Специалисты не называют ее предпочтительным методом. Дело в том, что холод, как и тепло, все же отрицательно воздействует на кожу, а каким образом он скажется на организме, предугадать сложно. При криодеструкции могут пострадать и здоровые участки тела, что, естественно, нежелательно.Радионож - это новое слово в сфере удаления родимых пятен. Его рекомендуют часто, так как это наиболее безопасный способ. Преимуществом радионожа является отсутствие термического воздействия на кожу. Специалисты используют радионож для родимых пятен с четким выраженным контуром.Какой способ предпочитают специалисты в зависимости от исходных данных пациента:- Бородавки, объемные родинки, папилломы, кондиломы выводят чаще всего с помощью электроагуляции.- Если родимое пятно больше 3 см в диаметре, то показано лазерное облучение.- Плоские образования удаляют только хирургическим путем.Очень важно правильно ухаживать за кожей после таких процедур во избежание побочных явлений. Место, с которого была удалена родинка, нужно тщательно оберегать от солнца, пользоваться средствами защиты от ультрафиолета, но не злоупотреблять косметическими препаратами. Ухаживать за кожей очень внимательно нужно до тех пор, пока место поражения не станет такого же цвета как и окружающая его кожа. Другие рекомендации по уходу даст специалист исходя из того, каким методом было удалено образование.