Ученые рассказали о главной причине мастурбации мужчин и женщин

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Американские исследователи выяснили, что толкает людей на занятие мастурбацией.Ученые провели исследование среди 7648 мужчин и 8090 женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Участники опроса отвечали на вопросы о том, как часто они предаются самоудовлетворению, когда они делали это в последний раз и насколько они удовлетворены своей сексуальной жизнью.Также исследователи учитывали пол опрошенных, их возраст и наличие постоянного партнера.Оказалось, что мужчины, которые отмечают неудовлетворенность своей сексуальной жизни и недостаток интимной близости вообще, чаще других прибегают к мастурбации, которая является для них компенсаторным занятием.При этом у женщин сложилась противоположная ситуация. Чем чаще они занимались любовью, тем больше им хотелось заниматься мастурбацией, которая выполняла скорее комплементарную роль.