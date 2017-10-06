Как правильно принимать витамины

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В современном мире трудно найти человека, у которого уровень всех витаминов в организме был бы на должном уровне. Недостаток того или иного витамина сказывается на общем состоянии здоровья и может повышать риск развития самых разных заболеваний. К счастью, фармацевтическая промышленность выпускает практически все необходимые витамины в виде препаратов для ежедневного приема, с помощью которых можно восполнить их дефицит в организме.А шотландские ученые из университета города Эдинбург сообщают, что эффективность усвоения витаминов связана со временем их приема. Однако авторы статьи, опубликованной в одном из последних выпусков издания Journal of Nutrition, напоминают, что прежде чем воспользоваться их рекомендациями, нужно посоветоваться с врачом относительно необходимости приема витаминов – ведь некоторые их них при избыточном поступлении с организм могут причинить немало вреда…Витамины группы В, которых насчитывается 8, являются водорастворимыми. Ученые рекомендуют принимать их с утра, так как многие из них повышают тонус организма. Прием таких витаминов после ужина может вызвать ненужное возбуждение нервной системы и привести к бессоннице.Витамин С также является водорастворимым. В идеале всю дневную дозу витамина С нужно разделить на несколько порций, которые следует принимать в течение дня. Если такой возможности нет, лучше принять препарат этого витамина после завтрака или обеда, чтобы аскорбиновая кислота не раздражала слизистую желудка.Витамины А, D, E и K являются жирорастворимыми. Они могут накапливаться в печени и жировой ткани. Следует избегать передозировки витаминами этой группы, так как в избыточном количестве они весьма токсичны. Принимать их лучше во время еды, так как для их усвоения необходимы жиры.Пренатальные витамины являются особой группой. Они предназначены для приема до зачатия женщинами, планирующими беременность, а также в течение периода беременности. Пренатальные витамины являются комплексными препаратами, содержащими в обязательном порядке фолиевую кислоту, железо и кальций. Остальные компоненты могут меняться в зависимости от производителя. У некоторых беременных такие препараты могут вызывать тошноту, поэтому в подобных случаях их надо принимать вечером с небольшим количеством пищи.